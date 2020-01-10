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В Мексике 12-летний мальчик убил учительницу

11.01.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Стрельба в школе в Мексике. 12-летний подросток убил учительницу и покончил с собой. Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения, им оказывается медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике 12-летний мальчик убил учительницу

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. По словам учителей школы, устроившего стрельбу мальчика воспитывала бабушка, он хорошо учился и не страдал никакими психическими расстройствами. Рассматривается версия, что на ребенка оказала влияние видеоигра, которой он увлекался, и в которой пропагандировалось насилие.

В Мексике 12-летний мальчик убил учительницу

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Новости Мексики. Стрельба в школе в Мексике. 12-летний подросток убил учительницу и покончил с собой. Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения, им...
 
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