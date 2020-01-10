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Вязович объяснил, почему у него не получается навязать борьбу КамАЗам

11.01.2020 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" объяснил, почему у него не получается навязать борьбу соперникам из "КАМАЗ-МАСТЕР" на "Дакаре - 2020", хотя, как признался белорусский гонщик, едет он "на максималке".



После захвата лидерства в зачете грузовиков по итогам второго этапа экипаж Вязовича стал постепенно проигрывать вырвавшимся вперед двум челнинским гонщикам. После финиша шестого этапа Вязович рассказал, по каким причинам ему не удается больше вернуться на первое место.

"Сегодня мы были в прямой видимости с КамАЗами, и стало очевидно, что мы сильно проигрываем по мотору. В том числе на прямых участках с мягким грунтом, мы не достигаем такой скорости - они просто уезжают", - констатировал лидер "красных зубров".

Он отметил, что иногда удавалось приблизиться к ехавшему перед "капотником" Денису Сотникову, но по тяжелому грунту российский камион с легкостью уезжал вперед.

После шестого этапа Вязович находится на третьем месте в зачете грузовиков, проигрывая лидеру, Андрею Каргинову на КамАЗе, 36 с половиной минут. На втором месте – россиянин Андрей Каргинов, он отстает от своего сокомандника на чуть более чем 19 минут.

Белорусские экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского постепенно улучшают свои позиции, и в генеральной классификации находятся на 8-м и 9-м местах. Но отставание от лидера у них более трех с половиной часов.

Ралли-рейд "Дакар - 2020" продолжится в воскресенье – спецучасток седьмого этапа будет самым длинным. 546 километров между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром состоит в большинстве своем из дюн и грунтовых дорог.
 
 
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Лидер белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" объяснил, почему у него не получается навязать борьбу соперникам из "КАМАЗ-МАСТЕР" на "Дакаре - 2020", хотя, как признался...
 
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