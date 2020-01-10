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Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

11.01.2020 17:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Противостояние лучших автогонщиков на этот раз проходит в песках пустыни. Среди песчаных плато и дюн нашим экипажам нелегко дается конкурировать в скорости с двигателями традиционных лидеров КАМАЗов.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

Ровно на середине многодневного марафона наши участники выложились по максимуму. Проехать необходимо было 830 километров, из них 477 – в «боевом» режиме. Белорусский гонщик Сергей Вязович отстал от победителя на 12,5 минут и закрепил свои позиции в топ-3. Еще два белорусских экипажа под руководством Алексея Вишневского и Александра Василевского финишировали под восьмым и девятым номерами.

Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Максимальная скорость была. Сложности по навигации, по маршруту держали постоянно максимальную скорость. Пески, конечно, были, плато. Прошли великолепно, ошибок не было.

Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Дюн было много. В целом неплохо прошел для нас спецучасток, без каких-либо остановок.

Следующий этап 12 января. Участников ждет один из самых опасных участков – более 500 километров между дюнами и скалами.

Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Ралли-марафон завершится 17 января. Участвуют в гонке полсотни грузовиков со всего мира. Впервые знаменитая трасса проходит по пескам Саудовской Аравии.

Люди в материале: Александр Василевский, Алексей Вишневский
 
 
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Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в...
 
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