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Уже легче: для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка
Источник материала: Партизан
В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, произошло заметное изменение,
Из него исключена медицинская справка. Пока это касается только физических лиц. В отношении компаний и предприятий процедура изменится в ближайшее время, после приведения в соответствие некоторых законодательных актов.
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В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении,...
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