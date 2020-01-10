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Уже легче: для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка

11.01.2020 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, произошло заметное изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из него исключена медицинская справка. Пока это касается только физических лиц. В отношении компаний и предприятий процедура изменится в ближайшее время, после приведения в соответствие некоторых законодательных актов.
 
 
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В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении,...
 
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