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Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет
Источник материала: СТВ
19 января белорусы отметят праздник Крещения. В этот день, по давней традиции, окунаются в прорубь, рассказали в программе
Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:
На любой спасательной станции можно окунуться в Минске, я думаю, что и по республике тоже.
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19 января белорусы отметят праздник Крещения. В этот день, по давней традиции, окунаются в прорубь, рассказали в программе «Плюс-минус».
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