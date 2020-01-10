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Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет

11.01.2020 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

19 января белорусы отметят праздник Крещения. В этот день, по давней традиции, окунаются в прорубь, рассказали в программе «Плюс-минус»

Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:
Закаливание, зимнее плавание – это плавание круглогодично в воде. Поэтому надо смотреть, в зависимости от температуры воды, сколько ты в ней находишься. Для этих людей на Крещение окунуться никаких проблем нет. 18, 19 января, если в масштабах всей нашей республики, порядка 100 тысяч человек на Крещение окунаются, хотя бы, 1 раз.

Даже неподготовленному человеку я почти не вижу противопоказаний. Выдумывают, что нельзя, если такое заболевание или такое заболевание. Если человек простудился, он просто лечится, не выходит на улицу, о каком окунании в ледяную воду может идти речь? А если человек, условно, здоровый, какие проблемы окунуться на 5-10 секунд в ледяную воду, погрузиться с головой?

На любой спасательной станции можно окунуться в Минске, я думаю, что и по республике тоже.

Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет

Люди в материале: Владимир Шульган
 
Теги: Минск
 
 
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19 января белорусы отметят праздник Крещения. В этот день, по давней традиции, окунаются в прорубь, рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
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