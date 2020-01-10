170 человек были эвакуированы из ночного клуба в Минске из-за пожара

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел рано утром 11 января в ночном клубе в Минске. По предварительной информации, в фойе клуба произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка.

Гомеле В на Привокзальной площади сгорела новогодняя ёлка

Администрация клуба вызвала сотрудников МЧС и начала эвакуировать людей. Всего были выведены из здания около 170 человек.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. В данный момент выясняется точная причина инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматриваемая версия возгорания – короткое замыкание электропроводки осветительной сети.