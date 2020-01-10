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Ждать ли морозов? Народные приметы на неделю с 13 по 19 января

11.01.2020 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

13 января – Васильев вечер. По старому стилю он приходился на канун Нового года. Богатый стол в этот праздник обеспечит хозяину достаток на весь год. Если день тёплый – лето будет дождливым.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

15 января – Сильвестров день. Если в вечернем небе появились облака – погода будет меняться. А если звёзды ярко светят – жди морозов.

17 января – Зосима Пчельник. Безоблачное небо – к затяжным морозам. Алая заря – к ветру.

Ждать ли морозов? Народные приметы на неделю с 13 по 19 января

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13 января – Васильев вечер. По старому стилю он приходился на канун Нового года. Богатый стол в этот праздник обеспечит хозяину достаток на весь год. Если день...
 
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