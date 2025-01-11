«Мы предлагаем бизнесу создать приложение в 20 раз дешевле». Парни из Беларуси создали стартап, который готов забрать часть b2b-клиентов у других IT-компаний

Источник материала: ProBusiness



Сергей Кажарнович (слева) и Михаил Сивчик.

Tezam — конструктор, при помощи которого можно собрать приложение для бизнеса. Сергей Кажарнович, основатель стартапа, вместе с маркетологом Михаилом Сивчиком рассказал «Про бизнес» о том, как за полгода удалось создать сервис, который полностью меняет старый подход к взаимодействию с клиентами, а также как команда вышла на российский рынок и выиграла минский хакатон.

«Наш сервис позволяет собрать приложение всего за $ 1 тысячу, что в 20 раз дешевле рынка»

— Мы заметили, что бизнесу нужны недорогие, быстрые в создании и простые в использовании приложения, которые клиенту не надо будет скачивать. Именно поэтому мы создали сервис, который позволяет быстро собирать приложения внутри Telegram. На данный момент через наш инструмент можно собрать back-end-часть, в будущем планируем добавить возможность создания визуала. Сегодня аналогичных решений на рынке нет. Приложения для бизнеса обычно разрабатывают на заказ, и их стоимость начинается от $ 20 тысяч. Наш же сервис позволяет собрать приложение всего за $ 1 тысячу. Это не только выгодно, но и дает возможность унифицировать приложения, собирать статистику, наладить автоматизацию процессов и вести коммуникацию с клиентами прямо внутри Telegram, который уже есть у людей.





Сейчас наш сервис подходит для широкого круга компаний: для всех, кто продает услуги и товары. Мы стремимся автоматизировать и упростить все процессы продажи и бронирования, давая бизнесу единый инструмент в Telegram, т.е. барбершоп может и принимать бронирование мастеров, и продавать косметические средства, а тренажерный зал, например, может осуществлять бронирование тренеров и продавать спортивное питание — все это в одном приложении.

Через нашу платформу можно бронировать время чего угодно, полностью автоматизируя процесс. До сих запись на услуги часто занимает много времени: клиенту присылают скриншоты свободных окошек, администратор вручную проверяет расписание. Это неудобно и неэффективно. Мы же предлагаем решение, где бронирование происходит через Telegram, пользователям не нужно скачивать отдельные приложения.





На основе нашего конструктора можно связать несколько бизнесов в одном месте и сразу же взаимодействовать с клиентами в удобном канале. С помощью Tezam бизнес получает доступ к совершенно новому уровню взаимодействия с клиентами: можно отправлять личные уведомления о предстоящей записи или новых акциях, автоматизировать напоминания («приходите еще раз», «пора обновить маникюр», «не забудьте о тренировке завтра»), а также при необходимости быстро связаться с клиентом по вопросам заказа или бронирования.

«Многие бизнесы готовы уйти от громоздких решений ради удобства и прямой работы с клиентами»

Идея создания сервиса появилась полгода назад. Летом 2024 года мы встретились с бьюти-коучем, которая консультирует салоны красоты по продвижению. Она предложила создать приложение для Telegram, подобное существующим, но удобное и доступное, чтобы клиенты салонов могли бронировать там время, так как сегодня все приложения для каждого бизнеса нужно скачивать отдельно, а это неудобно. Мы реализовали такую идею и протестировали продукт на ее аудитории. Коуч также связала нас с владельцами бьюти-бизнесов, что помогло собрать обратную связь и найти новых клиентов. Мы точно также сделали приложения для них, но вручную.





Изначально не планировали делать агрегатор, однако участие в хакатоне Malimon стало отличным стимулом. За два дня мы собрали прототип агрегатора и создали отдельное приложение для фитнес-тренеров. Кроме того, благодаря хакатону мы нашли классного маркетолога Михаила Сивчика, который присоединился к нашей команде. До хакатона создание агрегатора-конструктора нам казалось чем-то очень далеким, но менторы подсказали, в какую сторону следует двигаться. На данный момент мы уже протестировали конструктор на салонах красоты, ведем переговоры с бизнесами в других нишах (спортивные залы, кинотеатры), уже работаем с 10 клиентами и вошли в тройку победителей хакатона Malimon.

Мы в какой-то степени конкурируем с CRM-системами, и крупные CRM имеют более широкий функционал по сравнению с нашим. Однако многие бизнесы готовы уйти от громоздких решений ради удобства и прямой работы с клиентами. Мы стремимся стать именно таким инструментом.

«Если мы откроем ООО и будем продавать агрегатор, придется платить налоги более 50%»

Сейчас мы решаем вопрос с юридическим оформлением, тут все достаточно сложно. Наверное, главная проблема — налоги. Тут важно правильно оформить наш продукт, потому что если мы откроем ООО и будем продавать агрегатор, придется платить налоги более 50%. Единственный выход — стать членом ПВТ, но в Беларуси нельзя продавать продукт, находясь в Парке высоких технологий, только услугу разработки. Сейчас мы думаем, как мы можем переформатировать нашу модель. Альтернативой может стать участие в российском «Сколково», где налоги составляют около 6%, при этом можно сохранить возможность продавать услуги на территории Беларуси.





Мы работаем уже полгода. На данный момент команда состоит из 10 опытных специалистов уровня Senior, которые работают в крупных компаниях. Пока проект развивается на личные вложения, но мы понимаем, что долгосрочная работа требует стабильного дохода для всех участников.

Мы планируем привлечь от $ 100 до $ 200 тысяч со сроком купаемости вложений 1,5−2 года. С нами уже общаются инвесторы, и скорее всего, в ближайшее время мы сможем найти необходимую для роста сумму. Развитие Telegram открывает для нас огромные возможности, равно как и возможности для бизнеса. Сейчас Telegram превращается в огромное суперприложение, где вскоре можно будет делать все: от вызова такси, до бронирования места в тренажерном зале. Уверен, что мы сможем выйти и на рынок СНГ, а затем и на другие рынки.