|
Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Шубы в сторону – зима в отпуске, рассказали в программе
Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шубы в сторону – зима в отпуске, рассказали в программе «Плюс-минус». Небесная канцелярия и на предстоящей неделе понижать градус не собирается. В понедельник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)