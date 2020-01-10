Минчанка заказала палатку за 5 копеек, продавец согласен продать только за 520 рублей. Как так вышло

Источник материала: Tut.by

«Искала палатку для зимнего похода, на одном из сайтов обнаружила то, что мне нужно, по удивительной цене — 5 копеек. Я поняла, что с ценой ошиблись, но попробовала заказать. Получилось», рассказывает минчанка Александра. Несмотря на то, что оформить заказ у девушки получилось, продавец отказался продавать палатку по цене на сайте, сославшись на техническую ошибку. FINANCE.TUT.BY узнал, как эта ситуация должна была разрешиться по закону.





Покупатель: «Любой продавец может сказать: «Ой, у нас ошибка на сайте»

Минчанка Александра собиралась с друзьями в поход. Ей нужна была палатка.

— Нашла подходящую в одном из интернет-магазинов. Но цена меня удивила — всего 5 копеек. Я поняла, что каким-то образом произошла ошибка. Но решила попробовать положить в корзину. У меня получилось, — рассказывает девушка. — Более того, я смогла даже оформить заказ на доставку — сайт «сказал», что заказ принят.

Однако спустя час девушке пришло письмо от продавца с отказом продавать товар за 5 копеек.





— В письме говорилось, что на сайте произошла техническая ошибка, что товар стоит 520 рублей и продать мне его могут только по такой цене, — продолжает Александра. — Настаивать я не стала, все ошибаются. Но с другой стороны покупатель при заказе товара не должен думать, правильную продавец указал цену или нет, продадут ему по ней товар или стоимость изменится. Любой продавец может сказать: «Ой, у нас ошибка на сайте. Товар стоит не столько-то, а столько». И продать покупателю любую вещь дороже, чем заявлено.

МАРТ: «Договор считается заключенным в момент получения продавцом запроса на покупку этого товара»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что действия продавца в данном случае неправомерны.

— Продажа товаров по описаниям, которые содержатся на сайтах в интернете, является торговлей по образцам. Торговать так можно через интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом реестре, — поясняют в ведомстве. — По закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров в розницу по образцам, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах. Информация о товаре в обязательном порядке должна содержать, помимо прочего, цену, условия приобретения и оплаты товаров, если они отличаются от обычных условий оплаты таких товаров.

В ведомстве сказали, что цена и прочая информация должна быть оглашена покупателю до того, как он заказал товар, то есть в интернет-магазине.

— Предложение товаров при розничной торговле по образцам признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора. Договор считается заключенным в момент получения продавцом запроса на покупку этого товара от покупателя по почте, электронной почте, по телефону или через интернет, — рассказывают в МАРТ. — В данной ситуации договор купли-продажи товара был заключен, когда заказ покупателя был принят продавцом в ответ на заказ потребителя. О том, что заказ был принят свидетельствует письмо продавца.

То есть отказ продавца продавать палатку на условиях договора купли-продажи после, запроса на ее покупку, направленного потребителем, неправомерен, заключили в министерстве.

— В данном случае у потребителя есть несколько способов защиты своих прав. Первый — обратиться к продавцу товара с письменной претензией, указав требование о продаже товара по цене, заказанной потребителем, с приложением подтверждающих документов. Отправить ее можно заказным письмом, на электронный адрес либо сделать запись в книге замечаний и предложений продавца, — поясняют, как можно действовать, в ведомстве.

Второй вариант — можно обратиться в местный исполнительный исполком — по месту нахождения продавца или по месту проживания потребителя, чтобы там урегулировали спор в досудебном порядке или помогли составить исковое заявление в суд и определили специалиста, который будет представлять интересы покупателя в суде.

— Также можно обратиться в общественное объединение потребителей. Но тут следует помнить, что общественные объединения имеют право возмещать расходы на свои услуги только за счет стороны, вина которой доказана. Поэтому если юристы, ознакомившись с материалами, представленными потребителем, его жалобой, не усматривают вины организации в нарушении прав потребителя или не находят оснований для обращения в суд, они могут отказаться оказывать юридическую помощь, — напоминают в МАРТ. — Покупатель может обратиться в суд и самостоятельно. При обращении в суд с исками о защите прав и законных интересов потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Юрист: «Предприниматель отказался продавать нескольких двигателей по 1 рублю за каждый»

Впрочем, подобные случаи уже доходили до суда и решение было принято не в пользу покупателей, хотя закон именно на их стороне.

— Первое такое дело рассматривалось в сентябре 2017 года в одном из столичных судов. Компания отказала покупателю в приобретении автомобиля за 0 рублей. Такое предложение было опубликовано на сайте компании. Суд встал на сторону продавца и мотивировал свое решение тем, что купюры номиналом 0 рублей не существует, — рассказывает юрист Иван Райкевич.

Второе подобное дело 9 ноября 2018 года рассматривалось в суде Узденского района.

— И он тоже принял решение не в пользу истца, которому предприниматель отказался продавать нескольких двигателей по 1 рублю за каждый. Цена была указана на сайте интернет-магазина, ссылки, что цена справочная — не было, — продолжает юрист. — Мотивировал свое решение суд тем, что цена в 1 рубль должна была вызвать у потребителя сомнения и он обязан был уточнить стоимость товара. А желание потребителя купить двигатели по такой цене и таким образом улучшить свое материальное положение, это недобросовестно и неразумно. Интересно, что когда таксисты возят клиентов на 10 километров за 63 рубля или 11 километров за 72 рубля, закон резко оказывается на стороне исполнителя, а не заказчика, и принцип «добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений» сразу перестает работать.