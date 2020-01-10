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Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

11.01.2020 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мастер-класс по изготовлению батлейки 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре. Это продолжение Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров, который по традиции проходит в январские праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

«Школа батлейки» открылась всего на два дня. Сегодня на занятиях учили управлять куклой на шпинке и самостоятельно мастерить миниатюрных персонажей. Участие в мастер-классе приняли как искусствоведы, так и воспитатели детских садов, библиотекари, музейные работники и просто те, кто решил сделать домашний театр своими руками.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

К ним присоединилась и Анастасия Ярощик-Корниенко.

Книги, сказки для Тамары Зенькович и ее внучки Ксении дело обычное. В эти выходные решили выйти на новый уровень – сделать батлейку.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Посмотрим, научимся здесь.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

В рамках традиционного Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров всего на два дня открыла двери «Школа батлейки». Между собой ее называют еще и трамплином к следующей встрече.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Год на то, чтобы отточить мастерство и представить на конкурс уже свою постановку. Были времена, когда о батлейке забыли, но сегодня желающих освоить кукольное искусство все больше.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Приехала из Бреста. Я работаю там воспитателем в детском саду. Конечно, загорелась – хочется побольше узнать об этом искусстве.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Пять веков назад батлейка была своего рода телевизором и интернетом

Куклы – это главная деталь батлейки. Конечно, Барби в этом деле не подойдет. В нашей традиции прижились герои на шпинке. У них обязательно должна быть длинная шея, чтобы закрепить волосы и прочие детали. Впрочем, в дело идет все, что есть под рукой.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Владимир Брек, батлейщик:
Галава драўляная. Тулава можна зрабіць с пап’е-машэ, каб яна была лягчэйшая ўсёж такі.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Одежду советуют подбирать из синтетических материалов, чтобы моль не повадилась. Специалисты советуют: кукла должна быть не более 30 сантиметров, тогда ей удобно управлять.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Основой для театра может стать обыкновенная коробка. Главное – чувства и эмоции, которые дарит представление окружающим. Это особенно важно людям с ограниченными возможностями. Благодаря батлейке эти воспитанники воскресной школы обрели, что называется, почву под ногами.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Марина, преподаватель воскресной школы при Свято-Елисаветинском монастыре:
Они больше раскрываются, раскрепощаются, больше начинают рассуждать, говорить. То есть для повседневной жизни это очень помогает.

Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Вот так батлейка открывает таланты и действительно окрыляет.

Люди в материале: Владимир Брек
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Мастер-класс по изготовлению батлейки 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре. Это продолжение Рождественского...
 
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