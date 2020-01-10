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История Большого театра: стоит на месте базара, а ещё в нём хранили тело Кубе
Источник материала: СТВ
История создания Большого театра Беларуси – в серии документального цикла
30-ые годы. Минск напоминает гигантскую стройплощадку. Перед архитекторами стоит амбициозная задача – придать городу столичный лоск. Парадный вид Минск обретёт благодаря архитектору Иосифу Лангбарду.
Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:
Вплоть до начала XX века белорусская опера и балет идёт рука об руку с драматическим театром. Первым домом, приютившим исполнителей, стал Белорусский государственный театр. Долгое время балерины, хористы и оперные примы были вынуждены делить сцену с драматическими актёрами. В 1924 году в Минске распахнул двери музыкальный техникум, через пару лет в нём открыли профильные балетные и оперные классы. Стало очевидно: двум большим видам искусства тесно в одном месте. И городские власти решили не мелочиться, а построить для оперы и балета отдельный театр.
Планы были грандиозные. На откуп будущему театру выделили возвышенность в центре столицы. Место, которое хорошо просматривалось со всех концов Минска, как нельзя лучше подходило для возведения нового храма искусства. Изначально строительство доверили архитектору Георгию Лаврову.
Ольга Кукуня, искусствовед, историк архитектуры:
Но авангардные идеи Лаврова отправили в стол, а проект перепоручили другому именитому архитектору – Иосифу Лангбарду. Автор с воодушевлением схватился за работу. Когда чертёж был готов, его обсудили в Союзе архитекторов и дали добро. Оставалось пройти согласование в Москве. В Первопрестольной проект тоже оценили. Но затем кто-то из высоких чинов резонно заметил: здание оперы и балета в Минске будет куда больше «старшего брата» – московского Большого театра. Допустить такое в главной столице попросту не могли.
Начались бесконечные правки, Лангбард, скрепя сердце, снова и снова переделывал проект. Количество зрительных мест нужно было срочно уменьшить сначала с трёх тысяч до двух, а затем и вовсе до полутора тысяч. Форма здания из эллипса превратилась в круг, несколько раз менялся и внешний облик здания. Все это вызывало негодование автора. Не обошлось и без других эксцессов – храм искусства и вовсе мог остаться лишь на чертежах. Часть выделенных денег таинственным образом испарилась.
Строительство шло ударными темпами – молодая советская страна, во что бы то ни стало, стремилась доказать свою мощь. Первым делом, через помпезную архитектуру. Строгие линии снаружи зданий, внутри – роскошь. Дорогой бархат, золоченые люстры, античные статуи. Советский конструктивизм должен был показать всем и каждому нерушимость и статусность новой страны.
Но большие планы в 1941 году разрушит война. Во время оккупации Минск оказался под ударом, после бесчисленных бомбардировок город был полностью в руинах. Роскошное здание Большого театра чудом осталось нетронутым. И пока артисты воевали на фронте, немцы превратили храм искусства в скотный двор.
Анна Жукова:
Другая легенда связана с переломным моментом войны. В 1943 году, когда подпольщики и партизаны убили гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе, холодный цоколь театра превратили в морг. Здесь несколько часов пролежало тело наместника Гитлера в Беларуси.
Когда Минск был освобожден, артисты вновь вернулись в здание театра. Сезон 1944 года открывали премьерой оперы Евгения Тикоцкого «Алеся». Но после изнурительных лет войны здание изрядно потрепалось. Три года понадобилось, чтобы навести лоск. После реконструкции, к которой приложил руку сам Иосиф Лангбард, в театре появились ярусные балконы, а вокруг здания разбили парк.
Анатолий Шабалин:
Ольга Кукуня:
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История создания Большого театра Беларуси – в серии документального цикла «Тайны Беларуси». 30-ые годы. Минск напоминает гигантскую стройплощадку. Перед...
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