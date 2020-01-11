«Плакали мои денежки». Одна невеселая история брестчанина продажи машины в рассрочку

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы не единожды писали про разные схемы обмана при купле-продаже авто, в том числе про новый способ, когда покупатели сами предлагают прислать предоплату, однако для этого просят авторизоваться в интернет-банкинге. Один из наших читателей и вовсе попал впросак, реализовав свой Dodge Caravan в рассрочку.

С одной стороны, просто по-человечески пошел навстречу женщине, которая обязалась за два месяца полностью рассчитаться за автомобиль, с другой — и сам был готов подождать. Тем более никакого подвоха в таком варианте продажи он не увидел. Вспоминая события прошлого года, Руслан признается: покупательница оказалась настолько общительной, что буквально его уболтала и втерлась в доверие. Он даже подумать не мог, будто что-то пойдет не так.

«Куплю автомобиль. Рассрочка на 2 месяца, заверим нотариально»

Впрочем, эта история началась еще в марте прошлого года. Тогда житель Бреста решил продать свой Dodge Caravan 2001 года выпуска и разместил объявление сразу на нескольких интернет-площадках.

Скриншот объявления предоставил наш читатель

— Минуло всего несколько дней, как мне на Viber от некой Алены пришло сообщение следующего содержания: «Если устроит вариант рассрочки — готова забрать за те деньги, что вы хотите. Рассрочка на 2 месяца, заверим нотариально». В принципе, меня ничего не смутило, и я согласился. К тому же перед этим мы проконсультировались у нотариуса (консультация стоила 50 рублей), а расписку написали в Брестской областной коллегии адвокатов.

— Нотариус все объяснила на пальцах, мол, вам моя бумажка, по сути, не нужна. Пишите расписку, если хотите — в моем присутствии, указывайте сумму в белорусских рублях. И точка. Как я уже понял позже, эта Алена ввела меня в заблуждение, предложив рассрочку на деньги, а не на автомобиль.

В имеющейся на руках у Руслана расписке нет ни слова про сделку купли-продажи машины: там указано, что данная гражданка взяла в долг денежную сумму в размере $3 100, что было эквивалентно 6 800 руб. (по тогдашнему курсу), и обязуется вернуть ее в два этапа. Половину — до 29 апреля 2019 года, оставшуюся часть — до 29 мая.

Собственно, а как оформили саму сделку продажи автомобиля?

— Dodge Caravan был зарегистрирован на моего друга. Поэтому я созвонился с ним после того, как договорился с Аленой о реализации в рассрочку. На следующий день машину пригнали в ГАИ , сняли ее с учета, — вспоминает житель Бреста. — Я отдал покупательнице ключи и техпаспорт, она в свою очередь сфотографировала паспорт моего друга, мол, будем переоформлять ее после первого транша денег ($1 550), который должен был состояться через месяц. Договор мы не заключали. Что интересно, минивэн я передавал Алене возле автомойки, хозяин которой — наш общий знакомый. Понимаете, подозрений не возникло никаких.

Скриншот объявления предоставил наш читатель

В общем, с машиной Руслан благополучно (как он думал) расстался. Однако через неделю авто «всплыло» на иной интернет-площадке от имени уже совсем другого человека (и не в Бресте, а в Барановичах). Это был первый звоночек: что-то явно не так... Естественно, мужчина сразу связался с Аленой, чтобы узнать, в чем дело. В ответ девушка пояснила, что ее товарищ по ее же просьбе решил изучить спрос на данный экземпляр, а она выехала в Украину (гражданкой которой является) якобы для снятия денег.

По прошествии первого месяца житель Бреста не увидел ни машины, ни денег. С тех пор стали вскрываться не самые приятные нюансы в данной истории.

— Так называемый товарищ этой дамы оказался обычным перекупом, и в течение недели мой автомобиль был продан. Обычное дело: выписывают «левые» счет-справки, а потом машины пропадают бесследно. При этом девушка продолжала выходить на связь, отвечала на сообщения в мессенджерах, заверяя, что деньги вернет, как только вернется в РБ. Чуть позже я понял, что Алена — просто мошенница. Она изначально не планировала рассчитываться со мной и просто кормила пустыми обещаниями.

Больше ждать и надеяться было бессмысленно, поэтому в августе Руслан написал в милицию заявление, в котором указал, что гражданка Украины «на основании устного договора купли-продажи приобрела в рассрочку на 2 месяца без первоначального платежа автомобиль», а затем, не имея намерения выплачивать денежные средства, продала его третьему лицу и скрылась, чем причинила герою материальный ущерб на сумму 6 800 рублей.

В сентябре из ОВД администрации Ленинского района пришел ответ о том, что возникшие между ним и Аленой отношения носят гражданско-правовой характер. Еще чуть позже ему сообщили, что проводится проверка по факту передачи автомобиля данной гражданке. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того, Руслан узнал подробности, касающиеся покупательницы из Украины, которые его не обнадежили.

— Из постановления ОВД известно, что эта девушка на протяжении нескольких лет занимала деньги у людей, проводила махинации с автомобилями, а долги не возвращала. Было установлено, что потерпевшими оказались как минимум 12 человек. Однако в документе четко сказано: в возбуждении уголовного дела отказать, так как в ее действиях не выявлено мошеннического умысла на завладение денежными средствами. Как так? Понять мне это сложно.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела также описаны случаи с другими пострадавшими: кому-то из них Алена частично возмещала долги, кому-то не платила вовсе, как Руслану, а в некоторых ситуациях ссылалась на невозможность снятия денег со счета. Там фигурировали суммы от 150 долларов до $4 700. Кроме того, с 9 сентября по 9 ноября 2019 года она находилась под стражей в СИЗО, а 12 ноября была выслана в принудительном порядке за пределы РБ сроком на 5 лет.

— Получается, плакали мои денежки, а также все те, кто попался на уловки предприимчивой Алены… В милиции говорят подавать исковое заявление в суд, но я пока был в командировках, а чтобы заниматься этим, нужно время. Я общался с адвокатом, с чьей подачи мы писали ту самую расписку, но она не проявила большого желания в этом разбираться.

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Похоже, та самая Алена пропала с концами. Продавец, который якобы по просьбе девушки «изучал спрос на рынке», тоже на связь не выходит. Адвокат, консультировавшая Руслана по поводу составления расписки, категорически отказалась от комментариев.

Тем не менее мы решили связаться с одной из нотариальных контор, чтобы прояснить вопрос с расписками в случае продажи автомобиля. Там нам ответили, что расписки нотариус не заверяет, поскольку законодательство не предусматривает даже возможности удостоверения у него подобного документа. При этом упущением со стороны Руслана стало отсутствие документа, подтверждающего сделку продажи авто. Житель Бреста объясняет, что регистрировать машину новая владелица должна была уже после погашения всей суммы долга, при этом никакой договор купли-продажи, в котором можно прописать практически любые условия сделки, между ним и Аленой не заключался.

— Если это договор купли-продажи, где будет указано, что деньги переданы, то в последующем расписку можно оспаривать; если машина ставится на учет после передачи всей суммы — вопросов нет. В будущем расписка начнет иметь юридическую силу, если человек решит обратиться в суд, — пояснила нотариус.

И еще один важный нюанс. Во время проверки информации о преступлении сложнее всего установить прямой умысел на совершение хищения.

— Ведь чаще всего во время расследования складывается ситуация, когда ответственность за причиненный ущерб виновная сторона пытается представить как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности, как следствие коммерческого риска. Неоспоримых доказательств в принципе нет. Это совокупность действий, показаний свидетелей, объявления о продаже, заключение о проверке у дилера, переписка, аудио- и видеоданные, а также другие источники информации, указывающие на то, что продавец (покупатель) имел тот самый преступный умысел и корыстные цели, — объяснял адвокат в одной из наших статей.

Получается, если человек не отказывается от своих долговых обязательств, но при этом у него нет денег, то придется ждать и надеяться. Что касается этой истории, то в милиции не видят состава преступления в действиях Алены и указывают на то, что подобные отношения «решаются путем подачи искового заявления в суд в порядке гражданского судопроизводства».