На Минщине развивают донорство на безвозмездной основе

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На Минщине развивают организацию сдачи донорской крови на безвозмездной основе.





Например, на базе Слуцкого государственного медицинского колледжа действует волонтерский отряд “Милосердие”. Они сотрудничают с местной станцией переливания крови.

К слову, ряды волонтеров постоянно пополняются. Только в 2019 году кровь здесь сдали более 70 человек. Перед процедурой с каждым донором в обязательном порядке проводят не только учебные занятия, но и конференции, а также тренинги.

По информации tvr.by. Фото pixabay.com