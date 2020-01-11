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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

12.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 декабря 2019 18:00 6207

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса "Мисс Беларусь 2020".

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

39 девушек из Солигорска приняли участие в региональном кастинге Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2020». Отборочный тур конкурса прошел 17 декабря в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

Конкурс проходит раз в 2 года, и в этом году на региональный отбор в Солигорске пришли более 40 участниц. Все они боролись за возможность пройти в областной тур.

На протяжении многих лет условия для участниц национального конкурса красоты остаются практически неизменными: возраст от 18 до 24, рост не ниже 174. Претендентки на корону не должны состоять в браке и иметь детей. Допускаются к конкурсу граждане Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

Организаторами конкурса выступили телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты. Отборы претенденток на участие в конкурсе проходят по всей республике.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

Компетентное жюри выбирало девушек по трем выходам — в джинсах и майках, в платьях и пеньюарах. Красавицы города достойно представили себя. А между проходками зрители могли насладиться танцами и песнями в исполнении коллективов и солистов города.

Девушки не только демонстрировали свои изящные наряды, дефилировали по сцене, но и удивляли своими талантами.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

Каждой участнице по окончанию конкурса были вручены памятные подарки.

В областной этап прошли 5 девушек. Это Екатерина Митрахович, Анна Скалабан, Анна Федосеенко, Ангелина Лизун, Алина Полещук. Им были вручены сертификаты и подарки.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

СПРАВОЧНО:

Кастинги продлятся до 28 декабря. Участие могут принять девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы), никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Девушкам должно быть от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала. Они должны иметь рост не ниже 174 см. На теле не должно быть татуировок и пирсинга.

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.

Поздравляем наших красавиц и желаем им победы в дальнейших этапах!

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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18 декабря 2019 18:00 6207 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный...
 
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