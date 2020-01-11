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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь 2020».
12.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 декабря 2019 18:00 6207
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса "Мисс Беларусь 2020".
39 девушек из Солигорска приняли участие в региональном кастинге Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2020». Отборочный тур конкурса прошел 17 декабря в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска.
Конкурс проходит раз в 2 года, и в этом году на региональный отбор в Солигорске пришли более 40 участниц. Все они боролись за возможность пройти в областной тур.
Организаторами конкурса выступили телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты. Отборы претенденток на участие в конкурсе проходят по всей республике.
Компетентное жюри выбирало девушек по трем выходам — в джинсах и майках, в платьях и пеньюарах. Красавицы города достойно представили себя. А между проходками зрители могли насладиться танцами и песнями в исполнении коллективов и солистов города.
Каждой участнице по окончанию конкурса были вручены памятные подарки.
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Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 декабря 2019 18:00 6207 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный...
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