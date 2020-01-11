Источник материала: Soligorsk News



ФОТОРЕПОРТАЖ: В Солигорске прошел Региональный кастинг конкурса "Мисс Беларусь 2020". Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

39 девушек из Солигорска приняли участие в региональном кастинге Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2020». Отборочный тур конкурса прошел 17 декабря в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска.

Конкурс проходит раз в 2 года, и в этом году на региональный отбор в Солигорске пришли более 40 участниц. Все они боролись за возможность пройти в областной тур.



На протяжении многих лет условия для участниц национального конкурса красоты остаются практически неизменными: возраст от 18 до 24, рост не ниже 174. Претендентки на корону не должны состоять в браке и иметь детей. Допускаются к конкурсу граждане Беларуси.















Организаторами конкурса выступили телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты. Отборы претенденток на участие в конкурсе проходят по всей республике.

























Компетентное жюри выбирало девушек по трем выходам — в джинсах и майках, в платьях и пеньюарах. Красавицы города достойно представили себя. А между проходками зрители могли насладиться танцами и песнями в исполнении коллективов и солистов города.



Девушки не только демонстрировали свои изящные наряды, дефилировали по сцене, но и удивляли своими талантами.















Каждой участнице по окончанию конкурса были вручены памятные подарки.



В областной этап прошли 5 девушек. Это Екатерина Митрахович, Анна Скалабан, Анна Федосеенко, Ангелина Лизун, Алина Полещук. Им были вручены сертификаты и подарки.























СПРАВОЧНО:



Кастинги продлятся до 28 декабря. Участие могут принять девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы), никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Девушкам должно быть от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала. Они должны иметь рост не ниже 174 см. На теле не должно быть татуировок и пирсинга.



Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.



Поздравляем наших красавиц и желаем им победы в дальнейших этапах!



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