В Слуцке провели благотворительный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович. Видео

Источник материала: Слуцк Город





В танцевальной студии «12:33» прошёл благотворительный мастер-класс @mk_dobro в помощь Анастасии Демидович.

Мероприятие организовала случчанка Валерия Радаева совместно с артистом балета и хореографом Алексеем Мазаником, также уроженцем Слуцка.

Для участия в нужно было пополнить баланс благотворительного номера, сделать скриншот оплаты и отправить организаторам. Кроме этого в студии поставили прозрачную урну, и желающие могли пожертвовать любую сумму наличными.

Мастер-класс посетили около сорока человек. Все собранные средства - более 830 рублей - будут переведены на счёт помощи случчанке Анастасии Демидович.

Историю Анастасии можно почитать здесь .



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