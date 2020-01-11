|
В Слуцке провели благотворительный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович. Видео
12.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В танцевальной студии «12:33» прошёл благотворительный мастер-класс
Мероприятие организовала случчанка Валерия Радаева совместно с артистом балета и хореографом Алексеем Мазаником, также уроженцем Слуцка.
Для участия в нужно было пополнить баланс благотворительного номера, сделать скриншот оплаты и отправить организаторам. Кроме этого в студии поставили прозрачную урну, и желающие могли пожертвовать любую сумму наличными.
Мастер-класс посетили около сорока человек. Все собранные средства - более 830 рублей - будут переведены на счёт помощи случчанке Анастасии Демидович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие организовала случчанка Валерия Радаева совместно с артистом балета и хореографом Алексеем Мазаником, также уроженцем Слуцка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)