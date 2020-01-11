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В Слуцке провели благотворительный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович. Видео

12.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке провели благотворительный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович. Видео

В танцевальной студии «12:33» прошёл благотворительный мастер-класс @mk_dobro в помощь Анастасии Демидович.

Мероприятие организовала случчанка Валерия Радаева совместно с артистом балета и хореографом Алексеем Мазаником, также уроженцем Слуцка.

Для участия в нужно было пополнить баланс благотворительного номера, сделать скриншот оплаты и отправить организаторам. Кроме этого в студии поставили прозрачную урну, и желающие могли пожертвовать любую сумму наличными.

Мастер-класс посетили около сорока человек. Все собранные средства - более 830 рублей - будут переведены на счёт помощи случчанке Анастасии Демидович. 

  • Историю Анастасии можно почитать здесь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Мероприятие организовала случчанка Валерия Радаева совместно с артистом балета и хореографом Алексеем Мазаником, также уроженцем Слуцка.
 
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