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Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко

12.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко
Уважаемые жители Пинского района!

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко проводит личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц ежемесячно, второй понедельник каждого месяца с 9.00 до 11.00, по адресу: 225731 Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3, административное здание ОАО «Парохонское».

По указанному выше адресу также принимаются письменные обращения к члену Совета Республики В.Ф. Хроленко.

О дате и времени проведения в Пинске выездных приемов граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц, а также о проведении прямых телефонных линий будет сообщаться дополнительно через средства массовой информации.

Электронные обращения можно направить на адрес электронной почты в глобальной компьютерной сети Интернет parahonskoe@gmail.com.

Помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимира Федоровича Хроленко – Юрий Геннадьевич Бушик: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67 (5 этаж), тел. + 375-165-31-74-46.

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Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко

 
 
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> Уважаемые жители Пинского района! Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам...
 
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