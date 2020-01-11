Стал известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко

Источник материала: Полесская правда



Уважаемые жители Пинского района!

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко проводит личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц ежемесячно, второй понедельник каждого месяца с 9.00 до 11.00, по адресу: 225731 Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3, административное здание ОАО «Парохонское».

По указанному выше адресу также принимаются письменные обращения к члену Совета Республики В.Ф. Хроленко.

О дате и времени проведения в Пинске выездных приемов граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц, а также о проведении прямых телефонных линий будет сообщаться дополнительно через средства массовой информации.

Электронные обращения можно направить на адрес электронной почты в глобальной компьютерной сети Интернет parahonskoe@gmail.com.

Помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимира Федоровича Хроленко – Юрий Геннадьевич Бушик: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67 (5 этаж), тел. + 375-165-31-74-46.

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