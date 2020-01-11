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Шесть фраз, которые насмешат любого фитнес-тренера

12.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фитнес-тренеры назвали фразы, которые они часто слышат от новичков в тренажерном зале — но эти слова имеют мало общего с реальностью.


Фото: burst.shopify.com

«От гантелей и тренажеров я перекачаюсь»

Фитнес-тренер минского wellness-клуба «Evo» Сергей Горбатко рассказывает, что девушки часто бояться «перекачаться» — хоя на деле мышцы у них растут значительно медленнее, чем у мужчин. Это объясняется более низким уровнем тестостерона.

— Это значит, что, даже занимаясь в зале пять лет с большими весами, женщины вряд ли приобретут «мужскую» фигуру. Мышцы, конечно, подрастут, но без стероидов они никогда не станут очень большими.

Фото: из личного архива Маргариты

При этом работа с тяжелыми весами, добавляет фитнес-тренер в столичном клубе «Аквамарин» Маргарита Гуртанова, — это энергозатратная активность, которая укрепляет мышцы и заставляет их «работать». Ее не следует исключать из тренировочного процесса.

«Хочу превратить жир в мышцы»

— Некоторые думают, что из жира действительно можно сделать мышцы, — говорит Маргарита. — Скорее всего люди не до конца понимают, как утроен их организм. Жир невозможно «перекачать» в мышцы — это две разные ткани.

Можно сократить количество подкожно-жировой клетчатки, уменьшить процент жира в организме за счет дефицита потребляемых калорий — либо увеличения их расхода. А нарастить мышечную массу, говорит Маргарита, реально только за счет работы с большими весами и определенной диеты на набор массы.

«Нужна красивая попа. Можно не качать верх?»

Фото: из личного архива Сергея

Люди идут в тренажерный зал с конкретной целью и одним «больным» местом. Но, не тренируя отдельные мышечные группы, человек лишает потенциального роста, силы и красоты даже те мышцы, над которыми работает, поясняет Сергей.

— Часто приходят, чтобы сделать красивыми ноги и ягодицы. Но ягодичная мышца достаточно большая, и для того, чтобы в достаточной мере нагрузить ее, вам потребуется слаженная работа мышц всего тела. Без крепкой спины и рук большая часть многосуставных движений будет недоступна. Как следствие, может возникнуть дисбаланс в развитии мышц, который впоследствии будет становиться все более заметным. Кроме того, походы в зал за «красивой попой и стройными ногами» могут закончиться болью в спине или шее.

«Хочу увеличить грудь»

Еще один популярный запрос от девушек — «накачать грудь». Маргарита шутит, что с таким запросом лучше обратиться к хирургу, а не в зал.

— Упражнения грудь увеличить не помогут. Ее можно немножко подтянуть, но это будут настолько минимальные изменения, что только самая придирчивая к себе девушка это заметит. Размер груди зависит от генетических данных, и на них не влияют занятия в тренажерке.

«Мне просто убрать живот»

— Мышцы брюшного пресса вы увидите тогда, когда понизите общий процент жира в организме, — объясняет Сергей. — Но это только 50% успеха. Оставшиеся — это диета (оптимальное соотношение углеводов, белков и жиров), аэробная нагрузка (отдельной сессией в 40 минут), тонус глубоких мышц живота (упражнение вакуум) и коррекция осанки, от которой тоже зависит работа мышц живота.

«Похудеть за неделю перед свадьбой»

— Часто хотят измениться и сбросить вес за неделю к свадьбе, юбилею, поездке в отпуск. Надо понимать, что это нереально, если речь идет о качестве тела, — говорит Маргарита. — Если вас интересует цифра на весах, то на нее как-то можно повлиять за короткий срок, но это вопрос с красивым телом не решает.

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«Нужна красивая попа и увеличить грудь», - белорусские фитнес-тренеры рассказывают, какие фразы посетителей тренажерных залов их постоянно веселят.
 
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