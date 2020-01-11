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Пинский мясокомбинат отправит свою продукцию в Китай
12.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции.
Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси при непосредственном участии белорусского посольства в Китае завершило аккредитацию 14 производителей мясной продукции. Они смогут заниматься поставками в КНР. Среди аккредитованных 11 новых производителей говядины, в том числе и Пинский мясокомбинат.
По информации БелТА
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> Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции. Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством сельского хозяйства и...
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