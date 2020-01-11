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Лукашенко: Беларусь в штормящем мире – крепкий корабль, который мы должны сохранить

12.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Об этом заявил Александр Лукашенко во время президентского приема. Он уже стал традиционным и проводится накануне Старого Нового года, передает «МИР 24».

Раньше сюда приглашали лишь представителей СМИ. Теперь гостей намного больше. Это учителя и врачи, деятели культуры и ученые, госслужащие и спортсмены. Как подчеркнул президент, прием – своеобразный подарок для тех, кто в ушедшем году достиг особых профессиональных успехов и был искренне верен своей стране.

«Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с неким океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем пусть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить. Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны», – заявил Лукашенко.

Также во время приема президент вручил госнаграды. Высокого признания удостоились госслужащие, артисты и журналисты.



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Президент Беларуси провел традиционный прием накануне Старого Нового года. На него были приглашены представители разных сфер деятельности, достигшие особых...
 
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