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Лукашенко: Беларусь в штормящем мире – крепкий корабль, который мы должны сохранить
12.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Об этом заявил Александр Лукашенко во время президентского приема. Он уже стал традиционным и проводится накануне Старого Нового года, передает «МИР 24».
Также во время приема президент вручил госнаграды. Высокого признания удостоились госслужащие, артисты и журналисты.
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Президент Беларуси провел традиционный прием накануне Старого Нового года. На него были приглашены представители разных сфер деятельности, достигшие особых...
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