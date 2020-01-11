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Каким телефоном пользуется глава КГБ Валерий Вакульчик
Источник материала: Tut.by
Председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта на президентском приеме отвлеклись на спортивную трансляцию. На неформальном фото видны не только эмоции чиновников, но и их смартфоны.
Министр спорта Сергей Ковальчук и глава КГБ Валерий Вакульчик следили за биатлонной гонкой онлайн — каждый со своего смартфона. Эту фотографию сделали на приеме в канун старого Нового года у Александра Лукашенко, снимок
У Валерия Вакульчика в руках явно смартфон от Apple. Скорее всего, это iPhone 6 или iPhone 6s. У Сергея Ковальчука — Android-смартфон не самой последней модели. По мнению редакторов 42.TUT.BY, его задняя панель напоминает Huawei Mate 8, представленный в 2015 году.
Ранее Валерий Вакульчик
Кстати, Александр Лукашенко, скорее всего смартфоном не пользуется. Кадры, на которых президент говорил бы по мобильному, не публиковались ни разу. Однако президент точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и
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У Валерия Вакульчика в руках явно смартфон от Apple.
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