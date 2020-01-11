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Лукашенко полюбил приемы и балы, но опять говорил о политике

12.01.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить", - сказал Лукашенко на приеме от имени президента Беларуси в канун старого Нового года.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны", отметил президент.

По его словам, предстоящий 2020 год для Беларуси "будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем".

"Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений", - подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к приглашенным, Александр Лукашенко отметил, что их авторитет и высокие результаты являются ярким примером для всего общества. "Именно вам, единомышленникам с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений", - продолжил президент.

"Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям", - добавил Лукашенко.

 
 
 
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"Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но...
 
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