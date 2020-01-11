Потери Британии от Brexit уже составили $170 млрд - Bloomberg

"Европейская правда" , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. Как сообщает, об этом сообщаетсо ссылкой на собственные исследования.





"Экономическая стоимость Brexit уже достигла 130 млрд фунтов (170 млрд долларов), и до конца этого года она достигнет 200 млрд фунтов", - пишет издание.





В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были сдержанные, а годовой рост вдвое сократился до 1% с 2%.





Издание сделало прогноз на основании анализа отставание страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, согласно которому экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.









Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС, и окончательно утвердила условия Brexit.





Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, как ожидается, станет законом в ближайшие недели.





Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся к 31 января.