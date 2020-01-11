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Потери Британии от Brexit уже составили $170 млрд - Bloomberg

12.01.2020 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 миллиардов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные исследования.

"Экономическая стоимость Brexit уже достигла 130 млрд фунтов (170 млрд долларов), и до конца этого года она достигнет 200 млрд фунтов", - пишет издание.

В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были сдержанные, а годовой рост вдвое сократился до 1% с 2%.

Издание сделало прогноз на основании анализа отставание страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, согласно которому экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.


Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС, и окончательно утвердила условия Brexit.

Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, как ожидается, станет законом в ближайшие недели.

Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся к 31 января.
 
 
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Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 миллиардов долларов.
 
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