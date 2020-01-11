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Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске

12.01.2020 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Фото: / TUT.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №10 «О подготовке и проведении Чемпионата мира по хоккею с шайбой». Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии

Кроме того, документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы. Предусмотрено предоставление дирекции Чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также меры, позволяющие снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия.

Отмечается, что документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США. Напомним, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге (Латвия) с 7 по 23 мая 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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