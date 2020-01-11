На Женевском автосалоне дебютирует новый «паркетник» от китайской Changan

Источник материала: Tut.by

Новые фотографии, накануне опубликованные компанией Changan, приоткрыли завесу тайны над загадочной моделью, прежде известной под кодовым обозначением S202.





В конце минувшего года в Сеть попали снимки закамуфлированных прототипов новинки Changan, которая теперь обрела и товарное название — Uni-T. Ожидается, что именно с этой «пятидверки» китайский производитель начнет внедрение новой системы индексации своих автомобилей и попробует выйти на европейский рынок. Известно, что премьера Uni-T состоится весной в рамках автосалона в Женеве.





Уже озвучены и некоторые параметры Uni-T — длина 4,51 м и 2,71 м колесной базы. Китайские СМИ приписывают «пятидверке» бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л и 2 л, полноприводной трансмиссии для машины не ожидается.





Внешность Uni-T оформлена в соответствии с новым фирменным стилем Changan — с решеткой радиатора в духе последних моделей Lexus, замаскированными дверными ручками, двухсекционным спойлером на пятой двери и трапециевидными патрубками выпускной системы. Фотографий салона пока нет. Какой в итоге окажется новая модель Changan, узнаем совсем скоро — Женевское автошоу откроется 3 марта.