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На Женевском автосалоне дебютирует новый «паркетник» от китайской Changan
Источник материала: Tut.by
Новые фотографии, накануне опубликованные компанией Changan, приоткрыли завесу тайны над загадочной моделью, прежде известной под кодовым обозначением S202.
В конце минувшего года в Сеть попали
Уже озвучены и некоторые параметры Uni-T — длина 4,51 м и 2,71 м колесной базы. Китайские СМИ приписывают «пятидверке» бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л и 2 л, полноприводной трансмиссии для машины не ожидается.
Внешность Uni-T оформлена в соответствии с новым фирменным стилем Changan — с решеткой радиатора в духе последних моделей Lexus, замаскированными дверными ручками, двухсекционным спойлером на пятой двери и трапециевидными патрубками выпускной системы. Фотографий салона пока нет. Какой в итоге окажется новая модель Changan, узнаем совсем скоро — Женевское автошоу откроется 3 марта.
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Новые фотографии, опубликованные компанией Changan, приоткрыли завесу тайны над загадочной моделью, прежде известной под кодовым обозначением S202.
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