Новый таинственный вирус из Китая: насколько он опасен?

«Уханьская болезнь» - так китайские медики и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называют новый вид заболевания. Толком о нем пока еще ничего неизвестно, но врачи уже бьют тревогу, а в самом Китае и сопредельных с ним государствах срочно вводят новые карантинные правила.





По состоянию на 5 января, согласно данным министерства здравоохранения КНР, количество зараженных новым вирусом составляет 41 человек. Один из них, 61-летний мужчина, ранее страдавший серьезным заболеванием печени, скончался, двое – уже выписаны из больницы, семеро находятся в тяжелом состоянии. Что же до остальных, то 31 пациент с предварительным диагнозом «уханьская болезнь» беспокойства у врачей не вызывают, чувствуют себя нормально.





Как показало экстренно проведенное медицинское расследование, все зараженные новым вирусом имели тесные контакты в общей сложности с 739 людьми, 419 из которых были медицинскими работниками. Ни у кого из контактировавших с зараженными симптомов нового заболевания не обнаружено. Что, впрочем, никого из китайских специалистов и сотрудников ВОЗ не успокаивает – о новой болезни и вызывающем ее вирусе известно пока слишком мало.





Пока удалось установить, что все случаи заболевания пришлись на период с 8 декабря по 2 января, после чего новых случаев не выявлено. Все пострадавшие так или иначе связаны с рынком Хуанань в городе Ухань, китайской провинции Хубэй, на котором продаются животные, корма для них, а также морепродукты. В то же время госпитализированы 59 человек, у которых обычная вроде бы пневмония протекает в непривычной для медиков форме.









Южнокорейские специалисты по карантину используют тепловизионные камеры для измерения температуры тела пассажиров, прибывающих из Китая

Исследования показали, что новый тип вируса генетически схож с тяжелой формой острого респираторного синдрома (SARS), известного также как атипичная пневмония - и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Напомню, что вирус, вызывающий SARS, был выявлен в 2003 году все в том же Китае, а его «родственник», вирус, вызывающий MERS, – в 2012 в Саудовской Аравии. Причем если в первом случае разносчиками были летучие мыши из пещер в провинции Юньнань, то во втором – верблюды-дромадеры.





Безусловно, тревожным симптомом является то, что каждый новый вирус является все более смертоносным. Если в случаях с SARS общая смертность составляет примерно десять процентов, то в случаях с MERS – уже от 27 до 39 процентов. Как и в ситуации с лихорадкой Эбола и так называемым «птичьим гриппом», вакцины от SARS и MERS разработать пока не удалось.

< />

Первые данные говорят о том, что «уханьская болезнь» не принимает столь тяжелые формы, как ее предшественники, новые заболевания, появившиеся сравнительно недавно. Но это только первые данные, как повернется дальше - не известно никому, и здесь та ситуация, когда лучше «дуть на воду, обжегшись на молоке». Ведь большинство новых вирусов, вызывающих болезни, — это старые вирусы, которые поражали только животных, но потом мутировали из-за неизвестных нам факторов и стали опасны для людей. В мире ведется большое число научных работ по секвенированию генов, то есть определению, какой именно участок вируса губителен для человека. Но, к сожалению, ответа на этот вопрос пока нет.





Коварство того же MERS проявилось в том, что на ранних стадиях нет особых отличительных симптомов — болезнь похожа на другие разновидности гриппа. Но позже присоединяется воспаление легких. К тому же, инфекции нельзя победить раз и навсегда, они обязательно возвращаются, зачастую – уже в более опасной форме.





Существует и другая проблема. Ни коронавирус SARS, ни его «родственник» MERS еще до конца не изучены. Поэтому у ученых нет ответа на главный для фармацевтических компаний вопрос - могут ли они широко распространиться. Аналогичным образом обстоит дело и с возбудителем «уханьской болезни». А значит – стоит ли вкладываться в создание вакцин для борьбы с ними, ведь вспышки заболеваний могут закончиться сами собой - еще до того, как лекарство от них будут разработаны и пройдут клинические испытания. К сожалению, такова реальность нынешнего мира, где царят рынок и транснациональные корпорации.





Но и это еще не все. Мы живем в мире, где вот-вот изобретут вакцину от рака, но даже суперсовременные методы, технологии и инновации не могут затормозить развитие вирусов: каждый месяц мы слышим о новых или устойчивых к лечению старых инфекциях. И внезапно оказалось, что в отношении этого вызова человечество не столь уж и устойчиво.





Мегаполисы и густонаселенные городские районы являются идеальными инкубаторами для новых эпидемий. Высокая концентрация людей означает больший риск контакта с бактериями и более высокую вероятность распространения инфекционных заболеваний.









«После передачи человеку переносимый по воздуху вирус может передаваться от одного зараженного человека 25 000 другим в течение недели и более 700 000 в течение первого месяца», - считает Джонатан Д. Квик, председатель Совета здравоохранения Гарвардской медицинской школы. А дальше – да здравствуют авиакомпании, с помощью которых вирус отправляется в кругосветное путешествие. Именно так, к примеру, началась пандемия атипичной пневмонии.





Причем сокращение числа полетов при обнаружении заболевания бессмысленно и может привести лишь к замедлению распространения пандемии на несколько недель. Должный эффект будет только, если запретить воздушные путешествия на самой ранней стадии эпидемии. А это практически невозможно, особенно в развивающихся странах, где чаще всего и начинается заражение.





Есть еще десятки факторов, делающих современную цивилизацию столь же беззащитной, как это было в средние века, в числе которых – суеверия, политические и медийные спекуляции вроде «движения антипрививочников». Кстати, в 2017 году сразу 25 стран сообщили о снижении объемов вакцинации в сравнении с 2010 годом. В итоге - вспышка кори в Европе. И это только один пример. Нашумевшая в свое время статья о связи вакцинации с аутизмом была отозвана, а ее автор лишен медицинской лицензии, но сколько идиотов в мире уверовали в этот бред и стали потенциальными «биологическими шахидами» - точно не скажет никто.





Мегаполисы - идеальные инкубаторы для распространения вирусных инфекций. Санитарная служба Гонконга уже объявила о своей мобилизации.

Но вернемся к нашей «уханьской болезни». Сейчас известно, что она проявляется в форме внезапных перепадов температуры тела, сухого кашля, затруднения дыхания и снижения количества лейкоцитов в крови. Если нет других тяжелых заболеваний, то, как говорят врачи, на этом все и заканчивается. Но, повторюсь, это пока лишь предварительные данные. Во всяком случае, власти соседних с Китаем стран вводят дополнительные меры карантинного контроля для туристов из КНР. Близится лунный новый год и десятки миллионов китайцев растекутся на отдых по всему миру…





Сухим пожаром прокатилась пятнадцать лет назад вспышка атипичной пневмонии. Более четверти миллионов человеческих жизней унес грипп H1N1 (который изначально назвали свиным). Чем обернется для мира «уханьская болезнь» - сейчас не может сказать никто. В любом случае – она заслуживает самого пристального внимания.