Лучшие врачи страны расскажут на «Беларусь 1» о новых методах диагностики и лечения заболеваний

Источник материала: Полымя

Телеканал «Беларусь 1» представит вниманию зрителей новое познавательное ток-шоу «Здорово здоровым быть!», в котором практикующие медики и ведущие ответят простыми словами на самые волнующие и наболевшие вопросы о здоровье и красоте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.





«Каждый выпуск премьерного проекта будет сопровождаться наглядными демонстрациями — гости в студии не только примут участие в обсуждении заявленной темы, но и проверят на себе практические рекомендации специалистов. Например, научатся снимать головную боль и напряжение, проверять суставы на гиперактивность, делать широкое пеленание для младенца и пользоваться банком хранения грудного молока, а также настраивать правильное освещение дома и в офисе, выбирать ортопедический матрас и обувные стельки», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, лучшие врачи страны раскроют нюансы новых методов диагностики и лечения распространенных заболеваний и развенчают мифы, научат правилам здорового питания, познакомят с современными медицинскими приспособлениями и, конечно, не обойдут стороной вопросы красоты и ухода за собой.

Программа «Здорово здоровым быть!» будет выходить на «Беларусь 1» со вторника по пятницу в 13.55. Первый выпуск в эфире 14 января.

Источник: БелТА