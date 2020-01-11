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Ирина Кривко выступает в масс-старте. Онлайн гонки

12.01.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя гонками с массовым стартом.


Фото: Дарья Бурякина

На старт выйдут 30 сильнейших биатлонисток: 25 лучших в общем зачете Кубка мира, а также еще пятерка, показавшая наивысшие результаты в Оберхофе.

Беларусь будет представлена Ириной Кривко, которая располагается на 19-м месте общего зачета.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя гонками с массовым стартом.
 
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