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Ирина Кривко выступает в масс-старте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя гонками с массовым стартом.
На старт выйдут 30 сильнейших биатлонисток: 25 лучших в общем зачете Кубка мира, а также еще пятерка, показавшая наивысшие результаты в Оберхофе.
Беларусь будет представлена Ириной Кривко, которая располагается на 19-м месте общего зачета.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя гонками с массовым стартом.
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