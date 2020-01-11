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В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход.
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За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 40-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.
Водитель сказал, что не заметил пешехода из-за встречного разъезда, во время которого был ослеплен светом фар другого автомобиля.
46-летний пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Спустя несколько часов мужчина умер.
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Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером 11 января. За рулем...
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