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В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице

12.01.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход.  

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером 11 января.  

За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 40-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.  

В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице
Фото: vk.com/vitebsk__jai  

Водитель сказал, что не заметил пешехода из-за встречного разъезда, во время которого был ослеплен светом фар другого автомобиля.  

46-летний пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Спустя несколько часов мужчина умер.  

В середине декабря в Оршанском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего пешехода – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход.   По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером 11 января.   За рулем...
 
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