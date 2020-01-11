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«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

12.01.2020 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске


Волонтёрский проект подарил возможность особенным детям почувствовать себя настоящими звёздами сцены. Сказка заставляет задуматься о проблемах творческой реализации детей-инвалидов.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

Оригинальный сценарий и музыку для мюзикла написала белорусский композитор Екатерина Сенкевич. Репетировали несколько месяцев. В итоге одарённым ребятам с ограниченными возможностями удалось не только раскрыть таланты, но и поверить в себя. Даниил, например, несмотря на то, что не может видеть полный зал, когда поёт, чувствует эмоциональную отдачу зрителей. 

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске


Даниил Савеня, участник мюзикла:
Впечатления очень классные. Я знаю, что сидят около 200 человек в зале, я  понимаю, что на меня все смотрят это круто, непередаваемо просто!

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

Анжелика Байко, куратор волонтёрского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:
В зале 400 инвалидов было приглашено. Поэтому это не только инклюзия для тех, кто выступает на сцене, но и для тех, кто присутствует в зале. На сцене особенные дети и обычные волонтеры-артисты. После этого спектакля надеемся, что общения у этих детей будет больше, потому что их увидят.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске


Инклюзивный проект организовали волонтёры из клуба «Слон» Белорусского университета культуры. Это уже не первая подобная акция. Так, 3 года назад они поставили сказку «Волк и четверо козлят, или в поисках мамы» с участием детей-сирот. Благодаря спектаклю некоторые участники обрели настоящих родителей.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

Люди в материале: Даниил Савеня, Анжелика Байко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтёрский...
 
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