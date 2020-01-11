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«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оригинальный сценарий и музыку для мюзикла написала белорусский композитор Екатерина Сенкевич. Репетировали несколько месяцев. В итоге одарённым ребятам с ограниченными возможностями удалось не только раскрыть таланты, но и поверить в себя. Даниил, например, несмотря на то, что не может видеть полный зал, когда поёт, чувствует эмоциональную отдачу зрителей.
Анжелика Байко, куратор волонтёрского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:
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Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтёрский...
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