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Подать налоговые декларации за 2019 год белорусам нужно не позже 31 марта

12.01.2020 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Подать налоговые декларации за 2019 год белорусам нужно не позже 31 марта
Фото из открытых источников

Физическим лицам в 2020 году нужно подать налоговую декларацию по подоходному налогу за 2019-й не позднее 31 марта, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Налоговую декларацию обязаны представить физлица, получившие в 2019 году доходы от продажи имущества - например, двух и более автомобилей, грузового автомобиля или автобуса, а также при продаже в течение пяти лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка. Кроме того, задекларировать нужно доходы от продажи доли в уставном фонде организации другому физлицу.

Подать налоговые декларации за 2019 год белорусам нужно не позже 31 марта Нужно ли подавать декларацию, если сдавал квартиру в аренду?

Рассказать налоговой нужно также о подарках, если их стоимость превышает 6569 руб. от всех источников в течение года. Исключение составляют доходы, полученные физлицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства. Такие доходы не признаются объектом налогообложения независимо от полученного размера.

Налоговую декларацию нужно подать и тем, кто получал доходы из-за или за границей. Например, если человек работал за границей по найму, получал доходы от продажи акций или других ценных бумаг, от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций, в виде процентов по вкладам в иностранных банках.

Другие доходы, подлежащие налогообложению, прописаны в ст. 219 Налогового кодекса.

Декларацию можно подать лично, посетив налоговый орган, а также отправить ее по почте или через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам. Подать декларацию также может уполномоченный представитель физлица либо его законный представитель.

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом, нужно уплатить в бюджет не позднее 1 июня. При нарушении срока предоставления налоговой декларации (31 марта) размер штрафа составит от 54 до 270 руб.

Если неуплаченная или не полностью уплаченная до 1 июня сумма налога превышает одну базовую величину, то придется платить штраф в размере 15% неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (1 БВ – 27 руб.). Следовательно, размер штрафа составляет от 13,5 руб. и более.

 
 
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Декларацию можно подать лично, посетив налоговый орган, а также отправить ее по почте или через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и...
 
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