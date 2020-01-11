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Бизнесмен-коммунист, депутаты-оппозиционеры и Лукашенко. Кто хочет стать шестым президентом Беларуси

12.01.2020 15:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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30 августа 2020 года в стране ожидается важное политическое событие – шестые президентские выборы. Рассказываем, кто заявил о своих президентских событиях. 

Начнем с самого «свежего» кандидата. Вчера, 11 января, Центральная рада партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» проголосовала за то, чтобы выдвинуть на пост президента своего председателя Сергея Черечня. Сообщает «Еврорадио». 

Кто такой Сергей Черечень

Сергей родился 8 мая 1985 года в Кричеве. То есть 35 лет, которые необходимы, чтобы баллотироваться на выборы в президенты, ему исполнятся как раз в 2020 году. 

Сергей Черечень работает генеральным директором группы компаний DIIN, которая занимается поставками запчастей к беларуской технике. Журналисты «Нашей Нивы» узнали, что это не единственный его бизнес. Год назад было ликвидировано ООО «Монтаж Техника», которым управлял Черечень, другой его бизнес – ООО «Информационный спектр» – также в стадии ликвидации. Кроме того, Черечень владеет сайтом spektr.by. Это обычный агрегатор новостей, где очень часто рассказывают про деятельность БСДГ. 

Кто еще собирается баллотироваться в президенты Беларуси 

На пост, разумеется, претендует бессменный кандидат – Александр Лукашенко. Он уже пообещал, что, если станет президентом еще и на шестой срок, выполнит все планы по интеграции с Россией.

О президентских амбициях уже заявили экс-депутаты от оппозиции Елена Анисим и Анна Канопацкая. И участница партии «Беларуская христианская демократия» Ольга Ковалькова. В президентскую гонку хочет войти и политик Татьяна Короткевич, которая уже баллотировалась на этот пост в 2015 году. А также лидер ЛДП Олег Гайдукевич и замглавы партии БНФ Алексей Янукевич

Кто из всех этих людей попадет в бюллетени, где вы будете ставить галочку, еще не ясно.  Хотя, мы точно уверены в одной фамилии, но что ждем всех остальных мы узнает чуть позже. 

 
Теги: Новости
 
 
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30 августа 2020 года в стране ожидается важное политическое событие – шестые президентские выборы. Рассказываем, кто заявил о своих президентских событиях.  Начнем...
 
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