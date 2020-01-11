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Бизнесмен-коммунист, депутаты-оппозиционеры и Лукашенко. Кто хочет стать шестым президентом Беларуси
Источник материала: KYKY>
30 августа 2020 года в стране ожидается важное политическое событие – шестые президентские выборы. Рассказываем, кто заявил о своих президентских событиях.
Начнем с самого «свежего» кандидата. Вчера, 11 января, Центральная рада партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» проголосовала за то, чтобы выдвинуть на пост президента своего председателя Сергея Черечня.
Кто такой Сергей Черечень
Сергей родился 8 мая 1985 года в Кричеве. То есть 35 лет, которые необходимы, чтобы баллотироваться на выборы в президенты, ему исполнятся как раз в 2020 году.
Сергей Черечень работает генеральным директором группы компаний DIIN, которая занимается поставками запчастей к беларуской технике. Журналисты «Нашей Нивы»
Кто еще собирается баллотироваться в президенты Беларуси
На пост, разумеется, претендует бессменный кандидат – Александр Лукашенко. Он уже пообещал, что, если станет президентом еще и на шестой срок, выполнит все планы по интеграции с Россией.
О президентских амбициях уже заявили экс-депутаты от оппозиции Елена Анисим и Анна Канопацкая. И участница партии «Беларуская христианская демократия» Ольга Ковалькова. В президентскую гонку хочет войти и политик Татьяна Короткевич, которая уже баллотировалась на этот пост в 2015 году. А также лидер ЛДП Олег Гайдукевич и замглавы партии БНФ Алексей Янукевич.
Кто из всех этих людей попадет в бюллетени, где вы будете ставить галочку, еще не ясно. Хотя, мы точно уверены в одной фамилии, но что ждем всех остальных мы узнает чуть позже.
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Бизнесмен-коммунист, депутаты-оппозиционеры и Лукашенко. Кто хочет стать шестым президентом Беларуси
30 августа 2020 года в стране ожидается важное политическое событие – шестые президентские выборы. Рассказываем, кто заявил о своих президентских событиях. Начнем...
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