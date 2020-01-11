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Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке

12.01.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Танцы, игры, забавы, выступления оперных певцов. Балом-маскарадом Мирский замок открыл новогодний сезон самых разнообразных мероприятий для своих гостей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке

Старинный зал, пышные платья, сложные прически и галантные манеры. Получился яркий танцевальный вечер, наполненный атмосферой XVIII века.

Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке

Впрочем, это место и без того пользуется небывалой популярностью у туристов. Только за две недели, от католического до православного Рождества, здесь встретили 18 тысяч гостей.

Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке

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Новости Беларуси. Танцы, игры, забавы, выступления оперных певцов. Балом-маскарадом Мирский замок открыл новогодний сезон самых разнообразных мероприятий для...
 
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