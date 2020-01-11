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Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Танцы, игры, забавы, выступления оперных певцов. Балом-маскарадом Мирский замок открыл новогодний сезон самых разнообразных мероприятий для своих гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старинный зал, пышные платья, сложные прически и галантные манеры. Получился яркий танцевальный вечер, наполненный атмосферой XVIII века.
Впрочем, это место и без того пользуется небывалой популярностью у туристов. Только за две недели, от католического до православного Рождества, здесь встретили 18 тысяч гостей.
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Новости Беларуси. Танцы, игры, забавы, выступления оперных певцов. Балом-маскарадом Мирский замок открыл новогодний сезон самых разнообразных мероприятий для...
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