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Белорус Артем Королек - лучший бомбардир ЧЕ-2020
Источник материала: Партизан
Гандболист сейчас выступает за польский «Виве».
Линейный сборной Беларуси и польского "Виве" Артем Королек на текущий момент возглавляет список бомбардиров чемпионата Европы-2020, пишет
Как и Королек, по 14 мячей за два матча забросили латвиец Дайнис Криштопанс и голландец Кай Смитс, однако реализация бросков у них — 70%, тогда как Королек продемонстрировал 78% точности.
В бомбардирский топ также попал правый крайний белорусов Никита Вайлупов с 10 голами при 77% точности. Также мешковец в числе лучших пенальтистов турнира: он реализовал все четыре попытки.
В понедельник, 13 января, белорусы сразятся с черногорцами за выход из группы.
ГРУППА "А": Хорватия — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).
Оставшиеся поединки. 13.01. Черногория — БЕЛАРУСЬ (20.15). Сербия — Хорватия (22.30).
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Гандболист сейчас выступает за польский «Виве».
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