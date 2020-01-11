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На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на территории части Кашмира, подконтрольной Пакистану. Толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Инцидент вызвал панику среди местного населения, люди выбегали из домов, сообщил телеканалу представитель местной полиции. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV....
 
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