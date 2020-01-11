На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Источник материала: Вороновская газета





Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV .

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на территории части Кашмира, подконтрольной Пакистану. Толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Инцидент вызвал панику среди местного населения, люди выбегали из домов, сообщил телеканалу представитель местной полиции. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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