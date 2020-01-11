«Газуем по полной!» МАЗы после седьмого этапа идут в тройке лидеров «Дакара»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» преодолела седьмой этап ралли-рейда «Дакар», но отставание от лидеров лишь увеличилось — на прямых участках капотник под управлением Сергея Вязовича не выжимает допустимые 140 км/ч. Россияне воспользовалась преимуществом и пошли вперед, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Седьмой этап направил гонщиков в саудовский городок Вади-ад-Давасир. Самый длинный спецучасток включал 546 километров с несложным рельефом, где преобладали прямые отрезки с мягким грунтом. До этого в день отдыха белорусы «перебрали» автомобили, заменив основные детали на новые. Но мотор в полевых условиях не «прокачаешь», так что вновь МАЗы не смогли конкурировать с российскими экипажами на скоростных участках.

МАЗ Сергея Вязовича приехал пятым, потратив на трассе 5 часов 10 минут. Победителем заезда вновь стал россиянин Андрей Каргинов, который оказался на 9 минут быстрее. В «абсолюте» белорусский капотник идет в тройке лидеров с отставанием в 46 минут.

«Ничего сложного на трассе не было. Плоский этап, ехали, как по асфальту, но с короткими заходами на небольшие дюны. На прямиках по-прежнему не можем ехать на максимальной скорости. Получается медленнее примерно на 5−7 км/ч — при этом „в полный газ“. Ничего поделать не можем. С каждых 100 километров проигрываем где-то две минуты. На таком типе покрытия наш автомобиль не может держать максимальную скорость», — замечает глава команды Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал девятое время — 5 часов 17 минут. От лидера гонки его отделяли 16 минут. В общем зачете экипаж находится на восьмом месте, отставая почти на 3 часа 50 минут.

«Спецучасток был, скорее, скоростным, хотя хватало песков и дюн. В целом все прошло неплохо. В одном месте немного ошибся и подсел на гребне. Мы выскочили, подкопали руками — минут шесть потратили. Но пристегнулись и поехали дальше без приключений. На прямиках наш двигатель не хочет выходить на максимальную скорость так быстро, как у других экипажей. И они постепенно отрываются», — поясняет пилот Алексей Вишневский.

Александр Василевский приехал в двадцатке, отстав ровно на час. В общем зачете его экипаж занимает 12-ю строчку с разницей в 4 часа 36 минут от лучшего результата.





Восьмой ралли-заезд пройдет в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток длиной 477 километров пройдет вдоль гор и каньонов, а по пути гонщиков ожидают испытания из дюн и диковинные красоты, вроде черных камней на белом фоне пустыни.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.