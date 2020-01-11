ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Газуем по полной!» МАЗы после седьмого этапа идут в тройке лидеров «Дакара»

12.01.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» преодолела седьмой этап ралли-рейда «Дакар», но отставание от лидеров лишь увеличилось — на прямых участках капотник под управлением Сергея Вязовича не выжимает допустимые 140 км/ч. Россияне воспользовалась преимуществом и пошли вперед, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Седьмой этап направил гонщиков в саудовский городок Вади-ад-Давасир. Самый длинный спецучасток включал 546 километров с несложным рельефом, где преобладали прямые отрезки с мягким грунтом. До этого в день отдыха белорусы «перебрали» автомобили, заменив основные детали на новые. Но мотор в полевых условиях не «прокачаешь», так что вновь МАЗы не смогли конкурировать с российскими экипажами на скоростных участках.

МАЗ Сергея Вязовича приехал пятым, потратив на трассе 5 часов 10 минут. Победителем заезда вновь стал россиянин Андрей Каргинов, который оказался на 9 минут быстрее. В «абсолюте» белорусский капотник идет в тройке лидеров с отставанием в 46 минут.

«Ничего сложного на трассе не было. Плоский этап, ехали, как по асфальту, но с короткими заходами на небольшие дюны. На прямиках по-прежнему не можем ехать на максимальной скорости. Получается медленнее примерно на 5−7 км/ч — при этом „в полный газ“. Ничего поделать не можем. С каждых 100 километров проигрываем где-то две минуты. На таком типе покрытия наш автомобиль не может держать максимальную скорость», — замечает глава команды Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал девятое время — 5 часов 17 минут. От лидера гонки его отделяли 16 минут. В общем зачете экипаж находится на восьмом месте, отставая почти на 3 часа 50 минут.

«Спецучасток был, скорее, скоростным, хотя хватало песков и дюн. В целом все прошло неплохо. В одном месте немного ошибся и подсел на гребне. Мы выскочили, подкопали руками — минут шесть потратили. Но пристегнулись и поехали дальше без приключений. На прямиках наш двигатель не хочет выходить на максимальную скорость так быстро, как у других экипажей. И они постепенно отрываются», — поясняет пилот Алексей Вишневский.

Александр Василевский приехал в двадцатке, отстав ровно на час. В общем зачете его экипаж занимает 12-ю строчку с разницей в 4 часа 36 минут от лучшего результата.


Восьмой ралли-заезд пройдет в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток длиной 477 километров пройдет вдоль гор и каньонов, а по пути гонщиков ожидают испытания из дюн и диковинные красоты, вроде черных камней на белом фоне пустыни.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седьмой этап направил гонщиков в саудовский городок Вади-ад-Давасир. Самый длинный спецучасток включал 546 километров с несложным рельефом, где преобладали прямые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елетнов попал в топ-20 в первом масс-старте в карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика