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Рената Литвинова попала под машину
Источник материала: Tut.by
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские. Об этом
«Сегодня на Тверской улице водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ДТП полицейские устанавливают причины произошедшего. По данному факту проводится проверка.
Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, «во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем». Она добавила, что Литвинова «в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже». По словам представителя актрисы, «Ренате оказали помощь, с ней все сейчас нормально».
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Актриса серьезно не пострадала.
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