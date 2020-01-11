ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Скиделе сотрудники ГАИ задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Скиделе сотрудники ГАИ задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем

Инцидент произошел 6 января на улице Василька. Предысторию рассказал начальник ИДН Гродненского РОВД Андрей Муштак.  

15-летний парень учится в одном из лицеев Гродненской области. На выходные приехал к родителям в Скидель. Вечером пошел к бабушке с дедушкой. У них остался ночевать. Когда родные уснули, подросток решил покататься на автомобиле дедушки по ночному городу. Незаметно взял ключи от «Ауди-80», предложил другу составить компанию. Перед этим ребята выпили по бутылке пива. 
Благо, далеко молодые люди не успели уехать – на пути оказался наряд ГАИ. У подростка, который находился за рулем, зафиксирована легкая степень опьянения. По данному факту проводится проверка. Парень из благополучной семьи, раньше проблем с законом  не имел. К слову, ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает с 16 лет. 
 
Андрей Муштак просит родителей пристальнее смотреть за своими детьми и напоминает: действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых. Так, в течение 2019 года в Гродненском районе к административной ответственности по ст. 17.13 КоАП привлечено 48 родителей.

rgazeta.by
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 6 января на улице Василька. Предысторию рассказал начальник ИДН Гродненского РОВД Андрей Муштак.   15-летний парень учится в одном из лицеев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко испугался дважды, или Почему суды превратились в автограф-сессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика