В Скиделе сотрудники ГАИ задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем

Источник материала: Вороновская газета





Инцидент произошел 6 января на улице Василька. Предысторию рассказал начальник ИДН Гродненского РОВД Андрей Муштак.

15-летний парень учится в одном из лицеев Гродненской области. На выходные приехал к родителям в Скидель. Вечером пошел к бабушке с дедушкой. У них остался ночевать. Когда родные уснули, подросток решил покататься на автомобиле дедушки по ночному городу. Незаметно взял ключи от «Ауди-80», предложил другу составить компанию. Перед этим ребята выпили по бутылке пива.

Благо, далеко молодые люди не успели уехать – на пути оказался наряд ГАИ. У подростка, который находился за рулем, зафиксирована легкая степень опьянения. По данному факту проводится проверка. Парень из благополучной семьи, раньше проблем с законом не имел. К слову, ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает с 16 лет.



Андрей Муштак просит родителей пристальнее смотреть за своими детьми и напоминает: действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых. Так, в течение 2019 года в Гродненском районе к административной ответственности по ст. 17.13 КоАП привлечено 48 родителей.