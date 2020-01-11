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В Скиделе сотрудники ГАИ задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем
12.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел 6 января на улице Василька. Предысторию рассказал начальник ИДН Гродненского РОВД Андрей Муштак.
15-летний парень учится в одном из лицеев Гродненской области. На выходные приехал к родителям в Скидель. Вечером пошел к бабушке с дедушкой. У них остался ночевать. Когда родные уснули, подросток решил покататься на автомобиле дедушки по ночному городу. Незаметно взял ключи от «Ауди-80», предложил другу составить компанию. Перед этим ребята выпили по бутылке пива.
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Инцидент произошел 6 января на улице Василька. Предысторию рассказал начальник ИДН Гродненского РОВД Андрей Муштак. 15-летний парень учится в одном из лицеев...
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