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День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом. 12 января ему исполнилось бы 79 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдающийся музыкант открыл новую эру в истории отечественной эстрады. Благодаря творчеству, созданного им ансамбля, весь мир узнал не только о Беларуси, но и о наших песнях и языке.
Народного артиста СССР и Беларуси не стало 17 лет назад. Живо его творчество и «Песняры» остаются одним из величайших культурных достижений Беларуси ХХ века.
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Новости Беларуси. День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом. 12 января ему исполнилось бы 79 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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