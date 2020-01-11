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День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом

12.01.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом. 12 января ему исполнилось бы 79 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом

Выдающийся музыкант открыл новую эру в истории отечественной эстрады. Благодаря творчеству, созданного им ансамбля, весь мир узнал не только о Беларуси, но и о наших песнях и языке.

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом

Народного артиста СССР и Беларуси не стало 17 лет назад. Живо его творчество и «Песняры» остаются одним из величайших культурных достижений Беларуси ХХ века. 

Люди в материале: Владимир Мулявин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом. 12 января ему исполнилось бы 79 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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