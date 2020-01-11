Эксперт: более грубой ошибки в истории ПВО я не припомню

На третьи сутки после крушения «Боинга» под Тегераном Иран признал, что сбил пассажирский лайнер ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор», потому что принял его за крылатую ракету.





ex-press.by Накануне разработчик РЛС Андрей Горбачевским говорил «Новой», что данные, попавшие в открытый доступ, свидетельствуют как раз о ракетной атаке. Он оказался прав. И теперь объясняет, как иранская ПВО могла допустить такую ошибку, пишет





Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС. После окончания Физтеха (1973 год) всю жизнь работал в оборонке. Разрабатывал радиолокаторы зенитно-ракетных комплексов, начинал с корабельных, потом перешел в НИИ Авиационных систем (сейчас — ГосНИИАС). Заведовал сектором обороны стратегической авиации.













— Андрей Алексеевич, Иран фактически возложил вину за сбитый самолет на «американский авантюризм»: дескать, готовились отражать удар. Какая связь между ожиданием удара и атакой на гражданский самолет Украины?





— Это чисто политическое заявление: Иран хочет скрыть степень развала своей ПВО. Потому что более грубой ошибки в истории ПВО я не припомню.





Рейс «Украинских авиалиний» из Тегерана был регулярным. Все регулярные рейсы в системе ПВО страны записаны. Командир экипажа ЗРК сравнивает полученную отметку цели с отметками, которые должны идти по расписанию. В определенное время самолет вылетает из аэропорта — и командир экипажа ЗРК знает: это такой-то рейс.





— Украинский самолет вылетел с задержкой примерно на час.





— Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору. Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер.





Дальше — самолет взлетел. На определенной высоте он набирает определенную скорость. Командир экипажа сразу соотносит: если цель идет на такой высоте и с такой скоростью, то она, скорее всего, гражданская.





— Кроме того, на пассажирских самолетах стоят транспондеры.





— Обязательно. А на ЗРК стоит система госопознавания — такой «запросчик» данных с этого транспондера. И она должна была распознать самолет как гражданский. Но в Иране может быть своя система госопознавания, отличная от стандартной натовской. То есть Иран мог создать для себя особую систему, которая по частотам с натовской не совпадает.





— Зачем?





— Чтобы в их систему не мог вмешаться противник с помехами.





— Как раз одна из версий — что они не распознали пассажирский самолет из-за помех. Получается, что помех не могло быть?





— Я не могу точно сказать, какая система госопознавания стоит в Иране. Но, например, в России такая система для военных самолетов отличается от натовской. Поэтому у нас дополнительно к собственной системе ставят вторую, которая считывает данные гражданских самолетов. Так было принято еще в Советском Союзе, когда мы все делали не так, как в НАТО. И что там было с системой госопознавания, когда мы поставляли Ирану ЗРК «Тор»? Иранцы вполне могли поставить какую-то свою.





— Но вы уже назвали другие степени защиты, помимо системы госопознавания.





— Совершенно верно. Поэтому я могу только повторить, что ошибка грубейшая. Невероятная.





— И все-таки, раз они до сих пор не палили по каждому самолету, какая-то система у иранцев стоит. Почему она не блокировала запуск ракеты?





— Это может говорить о какой-то неисправности. Значит, у иранцев нет обслуживающего персонала, который бы следил за состоянием всех систем ЗРК.





— Но там же наверняка есть российские инструкторы?





— Как работают российские инструкторы — это вы видели, когда сирийцы сбили Ил-20. Это тоже была грубейшая ошибка, хотя все-таки менее грубая, чем в этом случае.





— Иран утверждает, что пассажирский «Боинг» приняли за крылатую ракету США. Их вообще можно перепутать?





— Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто «обезьяна с гранатой», а пьяная обезьяна с гранатой.





Это значит, что Иран уже не знает, что соврать.





На ЗРК «Тор» стоит два локатора. Один — обзорный, который непрерывно вращается и фиксирует все, что вокруг взлетает. Когда самолет взлетел с аэродрома, обзорный локатор видел его секунд через двадцать. И дальше все время, пока самолет летел, все шесть минут, на экране обзорного радара шла трасса. То есть с самого начала полета было ясно, откуда вылетела цель.









— Они видели, что «крылатая ракета» запущена с гражданского аэродрома?





— Конечно. Пока работал только обзорный локатор, еще можно было подумать, что рядом с гражданским самолетом летит что-то военное. Но дальше включается локатор наведения ракеты. Ракета наводится на цель очень узким лучом, порядка одного градуса шириной. Он настолько хорошо все различает, что тут ошибки уже быть не может. Вероятность, что в этот луч попадет не только гражданский самолет, но и еще что-то военное, равна нулю.





Командир экипажа оценивает еще и мощность сигнала от цели по величине метки: большая цель или маленькая. На индикаторах отображается яркая отметка или тусклая. Проще говоря, командир должен был видеть, что летит что-то большое. От большого пассажирского самолета метка будет раз в десять ярче, чем от военной цели. А размер крылатой ракеты — с маленький самолетик. И у нее очень низкая мощность отраженного сигнала. Яркость этой точки уже не в десять, а в сто раз меньше, чем у самолета. И летит ракета, чтоб ее не заметили, на очень малой высоте, это десятки метров. А иранцы сбили громадный самолет, летевший на высоте 2400 метров. Как это можно спутать? Разница — куда наводить луч: вверх к небу или вниз вдоль земли.





— Вы перечислили столько степеней защиты от дурака, что я повторю вопрос, на который вы отвечали в прошлый раз. Может быть, самолет сбили все-таки умышленно?





— Это невозможно. Слишком велика вероятность, что это очень быстро будет установлено. Помимо спутниковых данных и прочего, есть же обломки самолета. И по ним «почерк» будет установлен на 100 процентов: у каждой ракеты свои поражающие элементы. На бомбе делаются насечки, чтобы при взрыве она разлеталась на куски. И из-за этих насечек все куски одинаковые.





— В истории с MH17 именно так идентифицировали «Бук».





— И здесь точно так же по обломкам определили бы «Тор».





— Может быть, Иран рассчитывал, что не пустит никого к обломкам?





— Поначалу у них и была такая тактика. Более того: они объявили, что и «черные ящики» будут сами расшифровывать.





Но дело даже не только в обломках. Они запустили две ракеты. Насколько я знаю, так поступают только в случае, когда надо гарантированно поразить военную цель.





По гражданскому самолету две ракеты никто запускать не будет, его бы и одна уничтожила. Потому что военный самолет меньше, к тому же он маневрирует, может уклониться, по нему проще промахнуться. А гражданский летит как утюг, тут не промахнешься. И две ракеты — значит, больше вероятности, что кто-то обнаружит пуск.





И потом, как вы объясните, что сбили именно украинский самолет? Украина вообще ни при чем. Она даже, можно сказать, в чем-то потихоньку помогала Ирану, продавая старое советское оружие. И почти все пассажиры этого самолета были иранцы. Даже граждане Канады — это были иранские студенты с гражданством Канады. Нет, иранцы просто были так напуганы возможным американским налетом, что ничего не увидели, а просто взяли и ударили.