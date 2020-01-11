Гомельчанка оказалась должна 450 рублей за коммуналку в доме, который сгорел три года назад

Источник материала: Tut.by

Жительница Гомеля Александра Рамиханова попала в нестандартную ситуацию: судебные исполнители пришли описывать ее имущество из-за долгов за коммунальные услуги по адресу ее родителей. Однако дом, в котором зарегистрированы она и ее дети, сгорел еще три года назад. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .



Изображение: ctv.by

В 2016 случился пожар, в котором дом сгорел. С тех пор в нем никто не живет. Каково же было удивление Александры, когда она узнала, что все это время по адресу пепелища не прекращали оказывать коммунальные услуги.

«Нам ежемесячно, оказывается, насчитывали платежи за вывоз мусора, — говорит женщина. — Куда они отправляли их — неизвестно. И вот в ноябре постучался судоисполнитель — муж был дома с младшим ребенком, открыл двери — и с порога заявил, что сейчас будет описывать имущество».



Изображение: ctv.by

Сегодня сумма задолженности составляет 197 рублей плюс 250 рублей пени за просрочку платежей. Официально на этих руинах зарегистрированы пять человек: сама Александра, ее родители и двое ее сыновей. Причем младшего, Сергея, здесь зарегистрировали в декабре 2017-го. Спустя год после пожара.

Пепелище в госрегистре недвижимого имущества до сих числится жилым помещением. Документы о том, что дома больше не существует, не оформлялись. Сделать это должен был собственник строения — мать Александры. Но женщина ведет асоциальный образ жизни: найти ее не удалось даже после объявления в розыск. Должников поставщики услуг, следуя инструкциям, искали больше года. Не начислять платежи попросту не было юридических оснований.

«Все очень просто. Согласно 571 постановлению Совета Министров специалисты рассчетно-справочного центра производят начисления за основную коммунальную услугу — вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов — по месту основной регистрации граждан. По данному адресу зарегистрирована гражданка со своей семьей», — объяснила Ольга Ткачева, директор расчетно-справочного центра Гомеля.

Для установления всех обстоятельств назначено служебное расследование.