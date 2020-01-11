Романчук: Власти дразнят и без того раздраженного медведя

Независимый экономист Ярослав Романчук считает, что у Александра Лукашенко было предостаточно времени для создания устойчивой к кризисам и работоспособной системы управления страной.





Фейбуке , перечисляя свежие апокалиптические заявления руководителя страны. — Что же за Франкенштейна строили Лукашенко и Co, когда в начале 2020 года мы слышим вот такие характеристики нашего положения: «Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все», — пишет экономист в своем, перечисляя свежие апокалиптические заявления руководителя страны.





В том числе и непраздничные цитаты, прозвучавшие на Рождество. О мировой рецессии, отсутствии роста и главном достижении прошедшего года — «сохранения мира и покоя на нашей земле».





Прокомментировал Романчук и недавнюю инициативу белорусских властей — введение экологического налога на транзит нефти по своей территории:





— Если это блеф, то неадекватный. Если это просто грызня, то она очень опасна. В первую очередь, производителям страны. Если это план, то даже контуров этого плана не видно.









Экономист считает наивными попытки испугать Москву экологическим налогом или напоминанием об обещании поставлять газ Беларуси по внутрироссийским ценам на протяжении пяти лет после продажи «Белтрансгаза».





И не только наивно, но и опасно:





— Взять просто так ввести новый высокий налог — это Кремль может расценить, как шантаж. Путин и его правительство явно не настроено на полюбовное решение проблем с союзником. Реакция грозит быть ассиметричной и болезненной — для Беларуси. Тут одними товарными санкциями, кредитным воздержанием явно не обойдётся. Топливно-энергетический конфликт может быстро перерасти во внешнеполитический.





Единственно правильным способом, который может минимизировать издержки для Беларуси, способом решения споров по нефти, нефтепродуктам и газу с Россией может быть международный арбитраж, убежден Романчук.





— Эмоциональные выпады против Кремля сегодня — это дразнить и без того раздраженного медведя. Зачем это делать, не имея за собой твердой правовой позиции, а также всеобщей поддержки всей страны? Тут важна консолидация страны, а в Беларуси власти инициативу и пассионарность защитников ее суверенитета закатывают в асфальт гигантскими штрафами. Где логика? — задается вопросом эксперт.