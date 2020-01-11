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Биатлонистка Ирина Кривко стала 7-й в масс-старте в Оберхофе
Источник материала: Партизан
Белоруская биатлонистка Ирина Кривко финишировала на 7-м месте в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Белоруска добежала до последнего огневого рубежа без единого промаха и занимала второе место, однако на нём промахнулась аж четырежды и потеряла шансы на медаль, передает
Тем не менее 7-е место стало лучшим результатом Кривко в этом сезоне.
А выиграла гонку с массовым стартом финская спортсменка Кайса Мякярайнен. Второй и третьей пришли две норвежки Тирил Экхоф и Марте Олсбю Рейселанд.
Днём ранее мужская сборная Беларуси там же в Оберхофе удивила всех в эстафете, финишировав на 5-м месте, чего с нашими биатлонистами не случалось уже очень давно.
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Белоруская биатлонистка Ирина Кривко финишировала на 7-м месте в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.
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