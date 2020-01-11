Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина. Это произошло в день рождения актрисы

Источник материала: СТВ

Новости России. Ренату Литвинову сбила машина прямо в центре Москвы.

Как сообщила телеканалу «Звезда» Александра – ассистентка актрисы, она шла по улице и на нее наехал автомобиль. Сейчас с Ренатой Литвиновой все в порядке.

Происшествие случилось в день рождения актрисы – 12 января.

Ранее в СМИ была информация о том, что Литвинова травмировала руку и ногу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.