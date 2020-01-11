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Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина. Это произошло в день рождения актрисы

12.01.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Ренату Литвинову сбила машина прямо в центре Москвы.  

Как сообщила телеканалу «Звезда» Александра – ассистентка актрисы, она шла по улице и на нее наехал автомобиль. Сейчас с Ренатой Литвиновой все в порядке.  

Происшествие случилось в день рождения актрисы – 12 января.  

Ранее в СМИ была информация о том, что Литвинова травмировала руку и ногу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.  

Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил» (читать далее).  

Люди в материале: Рената Литвинова
 
 
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Новости России. Ренату Литвинову сбила машина прямо в центре Москвы.   Как сообщила телеканалу «Звезда» Александра – ассистентка актрисы, она шла по улице и на...
 
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