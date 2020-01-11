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Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина. Это произошло в день рождения актрисы
Источник материала: СТВ
Новости России. Ренату Литвинову сбила машина прямо в центре Москвы.
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Происшествие случилось в день рождения актрисы – 12 января.
Ранее в СМИ была информация о том, что Литвинова травмировала руку и ногу. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.
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Новости России. Ренату Литвинову сбила машина прямо в центре Москвы. Как сообщила телеканалу «Звезда» Александра – ассистентка актрисы, она шла по улице и на...
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