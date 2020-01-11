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Коса на камень: Миру грозят немирные памятные мероприятия о войне

12.01.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Конфликт между Россией и Польшей вокруг истории мировой войны показывает: празднование 75-й годовщины окончания войны становится неприятным", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"До 75-й годовщины освобождения от фашизма 8 мая остается еще несколько месяцев. В прошлом эти празднования были чаще всего отмечены жестами примирения, прежде всего между немцами и россиянами. Однако то и дело возникал спор об интерпретации истории. Такой отравленной, как сейчас, атмосфера не была со времен окончания холодной войны", - отмечает журналист Франк Херольд.

"Политический климат отравил в конце декабря российский президент Владимир Путин лекциями, которые он адресовал Польше, но в которых имелась в виду Западная Европа в целом. Их главная мысль звучала так: Польша не является первой жертвой Гитлера - она несет ответственность за начало Второй мировой войны. (...) Пакт Молотова-Риббентропа - якобы был обычным договором о ненападении", - передает издание.

"Для поляков это было пощечиной, ведь в действительности пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в августе 1939 года, был тайной немецко-советской договоренностью об уничтожении и переделе их страны. (...) Российский президент создал пропасть. Теперь будет затруднительно с достоинством отмечать годовщину победы над фашизмом", - говорится в статье.

"Историческая политика является центральным элементом политики Путина уже много лет - не только после националистического гула после аннексии Крыма в 2014 году. Российский президент уже до этого осознал, что для стабильности его власти эмоциональное топливо имеет такое же важное значение, как и углеводородное. Но, кроме того, история, особенно память о Второй мировой войне, представляет для Владимира Путина нечто большее, чем политику, это глубоко личный вопрос, тесно связанный с памятью о его отце. Этим, вероятно, объясняется и то, что Путин в своих выпадах против Польши вернулся к бестактным высказываниям своих ранних годов правления и назвал польского посла в нацистской Германии "сволочью" и "антисемитской свиньей".

"Поэтому к предыстории нового спора относится и то, что Путин принял на свой счет то, что в прошлом году его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Также и Польша на захотела видеть российского президента, когда в сентябре проводились мероприятия в память о начале Второй мировой войны".


"Сегодняшние атаки на Польшу - это реванш, целенаправленная провокация", - уверен автор статьи.

Нельзя ставить под сомнение исторические факты, руководствуясь политическими соображениями. "Пакт Молотова-Риббентропа был актом безнравственной реальной политики, жертвой которой была Польша", - подчеркивает издание.

"То, что было позором, должно называться позором. Чествовать нужно тех, кто этого заслуживает. Пять лет назад, на годовщину освобождения от фашизма, канцлер Ангела Меркель возлагала венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Приглашение на парад на Красной площади она отклонила. Это было хорошим решением", - заключает Der Tagesspiegel.
 
 
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"Конфликт между Россией и Польшей вокруг истории мировой войны показывает: празднование 75-й годовщины окончания войны становится неприятным", - пишет немецкое...
 
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