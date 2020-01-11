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«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

12.01.2020 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой горшок пришелся бы в пору для семьи Вандич из Столина. Здесь 11 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

Самому старшему будет 25, а самой младшей в феврале исполнится 6. Речь об Ордене Матери зашла после шестого  ребенка, но тогда Алла решила – еще не заслужила.

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«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

Алла Вандич, многодетная мама:
Я до сих пор не могу сказать, что заслужила. Я равняюсь в этом плане на свою свекровь – это человек, у которой 13 детей. Все дети доглеженные, у них у всех свои семьи. Среди них четыре дочки орденоноски, три невестки и еще это не конец. Поэтому у нас есть, на кого равняться.

«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

На всю семью у них 7 Орденов Матери, а у бабушки — 80 внуков. Быть многодетными скорее мейнстрим, чем эксклюзив. Каждая 13-я женщина – обладательница Ордена Матери в Беларуси – родом из Столинского района.

«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

Люди в материале: Алла Вандич
 
 
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Новости Беларуси. Большой горшок пришелся бы в пору для семьи Вандич из Столина. Здесь 11 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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