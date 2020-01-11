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«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой горшок пришелся бы в пору для семьи Вандич из Столина. Здесь 11 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самому старшему будет 25, а самой младшей в феврале исполнится 6. Речь об Ордене Матери зашла после шестого ребенка, но тогда Алла решила – еще не заслужила.
Алла Вандич, многодетная мама:
На всю семью у них 7 Орденов Матери, а у бабушки — 80 внуков. Быть многодетными скорее мейнстрим, чем эксклюзив. Каждая 13-я женщина – обладательница Ордена Матери в Беларуси – родом из Столинского района.
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Новости Беларуси. Большой горшок пришелся бы в пору для семьи Вандич из Столина. Здесь 11 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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