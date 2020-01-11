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Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

12.01.2020 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2020-й – финальный в триаде, посвященной малой Родине. Он только начался, но есть ощущение, что за предыдущие два года сделано много, осталось доделать недоделанное и навести последний лоск,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как раз под это идеально подходят юбилейные даты. Возьмем Брестскую область. В 2019 году торжественно отметили тысячелетие областного центра, а в этом, уже в следующую пятницу, 80-летие отпразднует Столинский район. Кстати, самый большой в Беларуси. Среди болот – цветущая земля. А какой там зреет виноград!

Кристина Протосовицкая – о своей малой Родине.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Этот молоток в Городной называется «долбень». Долбня. Так бьет, чтоб «паветра выйшла»

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Из «бабки» надо выбить весь дух. А иначе будущее гончарное изделие треснет при сушке. Больше пяти веков в Городной живут гончары.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Считается, что первый предок поселился здесь из-за залежей уникальной коалиновой глины. Выжить с земледелия не удалось бы – песчаные почвы. Но полешук оказался находчивым.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Василий Козачок, директор центра гончарства д. Городная:
Дзякуючы гэтаму занятку, гараднянцы атрымалі статус горада. Іх называлі мяшчанамі. З-за таго, што яны былі рамеснікамі і не залежнымі ад паноў.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Когда-то мастерством владели в каждом доме, сегодня наберется с пятерку мастеров. Чтобы сохранить уникальный навык, создали центр гончарства, а детей обучают даже на уроке труда.


Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Григорий Иосифович берет молодежь под крыло. Сам в деле уже 65 лет. Бизнесменить начал тогда, когда о малом предпринимательстве в Беларуси даже не шептали.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Григорий Ковалько, гончар:
Горшок надо было варить для семьи на раз, а сейчас таких семей нет.

«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

Здесь шутят: все дело в кирпиче – в одном из наиболее экологичном стройматериале для жилья.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Николай Дворецкий, главный инженер ОАО «Горынский комбинат строительных материалов»:
Сегодня предприятие использует уникальные глины нашего района для производства кирпича, и этот материал, который мы производим, на 28 % потребляется в районе.


Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Предприимчивости полешуков позавидовали бы на Уолл-стрит. Каждый четвертый овощ в Беларуси, выращенный на экспорт, имеет столинскую прописку.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Ольшанский фермер Иван Гриб теплицу по голландской технологии построил за год – проектные сроки не меньше двух. Первый урожай розовых томатов ждут раньше многих в Беларуси – уже в марте. У населения подоспеет только в июне.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Иван Гриб, фермер:
Мы пленочные убрали, деревянные и сделали 70 соток сразу. 70 соток 2 года подержали, потом 2 гектара сделали, 3 гектара и там 6 гектаров было. Потом замахнулись нам дали кредит. 

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

В это трудно поверить, но 10 гектаров управляются одним скромным компьютером и этим джентльменом. Агроайтишник – вовсе не шутка. Теплицы, где нужны были кочегары, остались в прошлом. Подогрев, полив, степень освещенности – все компоненты, как листики у молодых помидоров, ведут к одному корню.

Иван Гриб, фермер:
Компьютер штору на ночь закрывает, утром по сантиметру открывает. Все по солнцу.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Сказали бы – дело в шляпе, а по факту – и в грунте. Местные фермеры охотно приезжают за ним чуть западнее. На торфопредприятии успешно развивают перспективное направление.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей


Михаил Шут, директор ОАО «Торфопредприятие «Глинка»:
Производим 15 видов грунтов, отправляем в более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Грунты востребованы на рынке Украины, в Арабские Эмираты отправили пробную партию.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Вслед за торфом, поедет и песня. Милан, Нур-Султан, а вскоре и Дубаи. Заслуженный любительский коллектив Беларуси «Вытинанка» уже в третий раз представит Беларусь на крупнейшей международной выставке «Экспо-2020».

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Петр Остапчук, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси «Вытинанка»:
Я пытаюсь в своем ансамбле среди полешуков как-то, чтобы мы отличались, нация наша имела лицо, чтобы не потеряться в этом мире при глобализации.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Почетный полешук Петр Остапчук не держит в секрете, чем будут брать заморского гостья.

Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
3342 квадратных километра – площадь самого большого района страны. Чтобы представить масштабы, можно мысленно увеличить в 9,5 раз Минск. Измерить чувство в километрах еще не удавалось никому. Малая родина – это место, куда зовет сердце и ведут все дороги.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Петр Остапчук, Иван Гриб, Михаил Шут, Николай Дворецкий, Григорий Ковалько, Василий Козачок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2020-й – финальный в триаде, посвященной малой Родине. Он только начался, но есть ощущение, что за предыдущие два года сделано много, осталось...
 
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