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Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2020-й – финальный в триаде, посвященной малой Родине. Он только начался, но есть ощущение, что за предыдущие два года сделано много, осталось доделать недоделанное и навести последний лоск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как раз под это идеально подходят юбилейные даты. Возьмем Брестскую область. В 2019 году торжественно отметили тысячелетие областного центра, а в этом, уже в следующую пятницу, 80-летие отпразднует Столинский район. Кстати, самый большой в Беларуси. Среди болот – цветущая земля. А какой там зреет виноград!
Этот молоток в Городной называется «долбень». Долбня. Так бьет, чтоб «паветра выйшла».
Из «бабки» надо выбить весь дух. А иначе будущее гончарное изделие треснет при сушке. Больше пяти веков в Городной живут гончары.
Считается, что первый предок поселился здесь из-за залежей уникальной коалиновой глины. Выжить с земледелия не удалось бы – песчаные почвы. Но полешук оказался находчивым.
Василий Козачок, директор центра гончарства д. Городная:
Когда-то мастерством владели в каждом доме, сегодня наберется с пятерку мастеров. Чтобы сохранить уникальный навык, создали центр гончарства, а детей обучают даже на уроке труда.
Григорий Иосифович берет молодежь под крыло. Сам в деле уже 65 лет. Бизнесменить начал тогда, когда о малом предпринимательстве в Беларуси даже не шептали.
Григорий Ковалько, гончар:
Здесь шутят: все дело в кирпиче – в одном из наиболее экологичном стройматериале для жилья.
Николай Дворецкий, главный инженер ОАО «Горынский комбинат строительных материалов»:
Предприимчивости полешуков позавидовали бы на Уолл-стрит. Каждый четвертый овощ в Беларуси, выращенный на экспорт, имеет столинскую прописку.
Ольшанский фермер Иван Гриб теплицу по голландской технологии построил за год – проектные сроки не меньше двух. Первый урожай розовых томатов ждут раньше многих в Беларуси – уже в марте. У населения подоспеет только в июне.
Иван Гриб, фермер:
В это трудно поверить, но 10 гектаров управляются одним скромным компьютером и этим джентльменом. Агроайтишник – вовсе не шутка. Теплицы, где нужны были кочегары, остались в прошлом. Подогрев, полив, степень освещенности – все компоненты, как листики у молодых помидоров, ведут к одному корню.
Иван Гриб, фермер:
Сказали бы – дело в шляпе, а по факту – и в грунте. Местные фермеры охотно приезжают за ним чуть западнее. На торфопредприятии успешно развивают перспективное направление.
Вслед за торфом, поедет и песня. Милан, Нур-Султан, а вскоре и Дубаи. Заслуженный любительский коллектив Беларуси «Вытинанка» уже в третий раз представит Беларусь на крупнейшей международной выставке «Экспо-2020».
Петр Остапчук, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси «Вытинанка»:
Почетный полешук Петр Остапчук не держит в секрете, чем будут брать заморского гостья.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Что из себя представляет томатное IT, и за какими «бабками» едут? У Столинского района 80-летний юбилей
Новости Беларуси. 2020-й – финальный в триаде, посвященной малой Родине. Он только начался, но есть ощущение, что за предыдущие два года сделано много, осталось...
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