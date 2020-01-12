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«Неман» проиграл в последнем матче Континентального кубка
Источник материала: Tut.by
Гродненский «Неман» проиграл британскому «Ноттингему» в последнем матче финального турнира Континентального кубка.
В середине второго периода гродненцы вели 3:1, но пропустили затем три шайбы. Авторами голов у «Немана» стали оформивший дубль Артем Кислый и Роман Малиновский.
Таким образом, серебряный призер чемпионата Беларуси проиграл два матча из трех и занял в итоге третье место.
Золото же досталось датскому клубу «Сондерийске».
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Гродненский «Неман» проиграл британскому «Ноттингему» в последнем матче финального турнира Континентального кубка.
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