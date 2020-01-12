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На польской границе женщина кинула камень в машину, водитель которой рискнул «вклиниться» в очередь

12.01.2020 23:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На польско-белорусской границе вблизи пункта пропуска в Кузнице ситуация накалилась настолько, что женщина взяла камень и не давала нетерпеливым водителям встроиться в очередь. Видеозаписью случая прислал читатель издания «АвтоГродно».


Изображение: AutoGrodno.by

Но, кто-то на Nissan все же решил, что намерения женщины не серьезны и вклинился — в ответ в машину полетел тяжелый камень.

Читатель издания сразу уточнил, что в тот момент его не было в салоне автомобиля, из которого велась съемка. Судя по комментариям за кадром, автор видео тоже не хотела стоять в общей очереди. Но после передумала.

 
Теги: Гродно
 
 
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