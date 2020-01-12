На польской границе женщина кинула камень в машину, водитель которой рискнул «вклиниться» в очередь

Источник материала: Tut.by

На польско-белорусской границе вблизи пункта пропуска в Кузнице ситуация накалилась настолько, что женщина взяла камень и не давала нетерпеливым водителям встроиться в очередь. Видеозаписью случая прислал читатель издания « АвтоГродно ».



Изображение: AutoGrodno.by

Но, кто-то на Nissan все же решил, что намерения женщины не серьезны и вклинился — в ответ в машину полетел тяжелый камень.

Читатель издания сразу уточнил, что в тот момент его не было в салоне автомобиля, из которого велась съемка. Судя по комментариям за кадром, автор видео тоже не хотела стоять в общей очереди. Но после передумала.