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На польской границе женщина кинула камень в машину, водитель которой рискнул «вклиниться» в очередь
Источник материала: Tut.by
На польско-белорусской границе вблизи пункта пропуска в Кузнице ситуация накалилась настолько, что женщина взяла камень и не давала нетерпеливым водителям встроиться в очередь. Видеозаписью случая прислал читатель издания «
Но, кто-то на Nissan все же решил, что намерения женщины не серьезны и вклинился — в ответ в машину полетел тяжелый камень.
Читатель издания сразу уточнил, что в тот момент его не было в салоне автомобиля, из которого велась съемка. Судя по комментариям за кадром, автор видео тоже не хотела стоять в общей очереди. Но после передумала.
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На польско-белорусской границе ситуация серьезно накалилась.
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