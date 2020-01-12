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Дерзкие и сексуальные. Самые красивые модели современности сняли для календаря V Magazine

13.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глянцевый журнал V Magazine представил календарь 2020 года, для которого снялись главные красавицы планеты: супермодели Белла и Джиджи Хадид, Хейли Болдуин, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. LADY.TUT.BY предлагает полюбоваться красивыми фотоснимками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine) 1 Янв 2020 в 6:06 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine) 1 Янв 2020 в 7:02 PST

Фотосъемками занималась фэшн-фотограф Зои Гроссман, которая работала со многими знаменитостями, включая Ирину Шейк, Николь Кидман и других звезд.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 7:28 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 7:46 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 7:52 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Meghan Roche (@meghanroche) 9 Янв 2020 в 12:39 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss) 10 Янв 2020 в 5:08 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 8:19 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Malika (@lila_navi) 9 Янв 2020 в 8:53 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 8:39 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 9 Янв 2020 в 8:48 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PUCCA (@puccaonni) 9 Янв 2020 в 9:05 PST

 
 
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Глянцевый журнал V Magazine представил календарь 2020 года, для которого снялись главные красавицы планеты
 
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