Дерзкие и сексуальные. Самые красивые модели современности сняли для календаря V Magazine

Источник материала: Tut.by

Глянцевый журнал V Magazine представил календарь 2020 года, для которого снялись главные красавицы планеты: супермодели Белла и Джиджи Хадид, Хейли Болдуин, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. LADY.TUT.BY предлагает полюбоваться красивыми фотоснимками.

Фотосъемками занималась фэшн-фотограф Зои Гроссман, которая работала со многими знаменитостями, включая Ирину Шейк, Николь Кидман и других звезд.