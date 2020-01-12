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Дерзкие и сексуальные. Самые красивые модели современности сняли для календаря V Magazine
Источник материала: Tut.by
Глянцевый журнал V Magazine представил календарь 2020 года, для которого снялись главные красавицы планеты: супермодели Белла и Джиджи Хадид, Хейли Болдуин, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. LADY.TUT.BY предлагает полюбоваться красивыми фотоснимками.
Фотосъемками занималась фэшн-фотограф Зои Гроссман, которая работала со многими знаменитостями, включая Ирину Шейк, Николь Кидман и других звезд.
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Глянцевый журнал V Magazine представил календарь 2020 года, для которого снялись главные красавицы планеты
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